Леонид Слуцкий возглавил футбольный клуб «Рубин» из Казани

Слуцкий выиграл с ЦСКА с 2009 по 2016 г. все возможные титулы в России: трижды национальный чемпионат, дважды Кубок и Суперкубок России. В 2015–2016 гг. он руководил национальной сборной по футболу, которая под его руководством неудачно выступила на чемпионате Европы в 2016 г. во Франции. С июня по декабрь 2017 г. Слуцкий был главным тренером английского «Халл сити», выступавшего в Чемпионшипе. С июня 2018-го по ноябрь 2019 г. – главный тренер голландского «Витесса», с которым в сезоне 2018/19 занял пятое место. Был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.