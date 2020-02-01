На гастрономическом фестивале BreakFest выбрали победителей

BreakFest проходил в Москве впервые. Цель фестиваля — помочь ресторанам привлечь посетителей в январе, самом трудном для многих рестораторов месяце, когда падает заполняемость, поясняют организаторы BreakFest. Еще одна задача — привлечение внимания именно к завтракам. Тем ресторанам, которые раньше не предлагали специальное меню на завтрак, фестиваль дал возможность поэкспериментировать и привлечь новых гостей. Те заведения, где меню завтраков действовало и раньше, смогли увеличить их продажи, также уточняют организаторы.