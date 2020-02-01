На гастрономическом фестивале BreakFest выбрали победителей
В Москве завершился гастрономический фестиваль завтраков BreakFest. Он проходил с 1-го по 30-е января в 55 ресторанах Москвы. В их числе — «Воронеж», «Гранд-кафе Dr.Живаго», Buro TSUM, Avocado Queen, «Жеральдин», Modus, Sartoria Lamberti и другие.
BreakFest проходил в Москве впервые. Цель фестиваля — помочь ресторанам привлечь посетителей в январе, самом трудном для многих рестораторов месяце, когда падает заполняемость, поясняют организаторы BreakFest. Еще одна задача — привлечение внимания именно к завтракам. Тем ресторанам, которые раньше не предлагали специальное меню на завтрак, фестиваль дал возможность поэкспериментировать и привлечь новых гостей. Те заведения, где меню завтраков действовало и раньше, смогли увеличить их продажи, также уточняют организаторы.
По условиям фестиваля, рестораны-участники готовили специальные блюда для завтраков в четырех обязательных категориях : блюда из яиц, молочные завтраки, каши и злаки, выпечка. С первого дня фестиваля гости ресторанов могли проголосовать за понравившиеся блюда на сайте проекта. Кроме того, меню ресторанов-участников оценивало жюри, состоящее из гастрономических журналистов Москвы.
В последний день работы фестиваля организаторы подвели итоги и назвали победителей. В голосовании гостей в номинации «Завтраки из яиц» победила сеть ресторанов «Академия». В категории «Молочные завтраки» — VASILCHUKI Chaihona 1, «Каши и злаки» — Hello, people». Лучшая выпечка, по мнению участников голосования, — в «Гранд-кафе Dr.Живаго». Жюри выбрало 5 победителей: «800 Contemprary Steak», Buro TSUM, «Воронеж», «Жемчуга» и «Сибирь Сибирь».Также жюри присудило специальный приз — за «Национальные завтраки». Его получил ресторан Gayane's.