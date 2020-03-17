Третьяковская галерея закрылась из-за коронавируса

Третьяковская галерея закроется с 18 марта до 10 апреля из-за риска распространения коронавируса, говорится на сайте организации. Также временно не будут работать малые музеи галереи – дом-музей Виктора Васнецова и музей-квартира Аполлинария Васнецова. Отменены все мероприятия в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке, 10, Инженерном корпусе, Новой Третьяковке, Западном крыле Новой Третьяковки и малых музеях.