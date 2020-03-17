Третьяковская галерея закрылась из-за коронавируса
Третьяковская галерея закроется с 18 марта до 10 апреля из-за риска распространения коронавируса, говорится на сайте организации. Также временно не будут работать малые музеи галереи – дом-музей Виктора Васнецова и музей-квартира Аполлинария Васнецова. Отменены все мероприятия в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке, 10, Инженерном корпусе, Новой Третьяковке, Западном крыле Новой Третьяковки и малых музеях.
Деньги за заранее оплаченные экскурсии и приобретенные билеты галерея предлагает вернуть через онлайн форму на сайте или получить в кассах.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек. В свою очередь Минкультуры рекомендовало подведомственным учреждениям приостановить проведение групповых экскурсий и прочих массовых мероприятий. Ранее о временном закрытии объявили Пушкинский музей, Музей Москвы, Музей русского импрессионизма, «Гараж» и Музей истории ГУЛАГа.