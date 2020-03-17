Пушкинский музей закрылся из-за коронавируса

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете до 10 апреля на мероприятия в помещениях с участием более 50 человек, а также все уличные массовые мероприятия с любым числом участников. С 21 марта по 12 апреля в Москве будут закрыты общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования. Кроме того, Минкультуры рекомендовало музеям отказаться от проведения групповых экскурсий, использования аудиогидов и других мультимедийных устройств на выставках, а также запретить иностранцам посещение учреждений культуры.