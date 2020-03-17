Пушкинский музей закрылся из-за коронавируса
Государственный музей изобразительного искусства имени Пушкина закрыт с 17 марта по 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе музея. Деньги за билеты, купленные на экскурсии в эти даты, можно будет вернуть.
16 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете до 10 апреля на мероприятия в помещениях с участием более 50 человек, а также все уличные массовые мероприятия с любым числом участников. С 21 марта по 12 апреля в Москве будут закрыты общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования. Кроме того, Минкультуры рекомендовало музеям отказаться от проведения групповых экскурсий, использования аудиогидов и других мультимедийных устройств на выставках, а также запретить иностранцам посещение учреждений культуры.
Ранее Большой театр отменил все спектакли и гастроли из-за ситуации с распространением вируса. Работу также приостановила столичная киносеть «Москино».
Введенные ограничения связаны с ростом числа случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. Указ Собянина начнет действовать с 21 марта. Согласно данным Минздрава на 16 марта, число заболевших коронавирусом в России достигло 93 человек.