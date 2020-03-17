Кинотеатры «Москино» прекращают работу из-за коронавируса
Столичная киносеть «Москино» с 17 марта до 10 апреля приостанавливает работу из-за рисков распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе сети.
16 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на проведение любых массовых мероприятий с числом участников более 50 человек. Из-за этого до 10 апреля столичные кинотеатры будут продавать не более 50 билетов на сеанс, рассказывали «Ведомостям» представители крупнейшей в России объединенной киносети «Кино Окко», «Формула кино» и «Синема парк» (всего 78 кинотеатров, 25 из них работают в Москве).
Ограничения были введены в Москве из-за роста числа случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. Соответствующий указ мэр подписал 16 марта, но действовать он начнет с 21 марта. Согласно данным Минздрава на 16 марта, число заболевших коронавирусом в России достигло 93 человек.