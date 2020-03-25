Умер сценарист и писатель Илья Рубинштейн
В Москве на 59-м году жизни умер сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн, передает ТАСС со ссылкой на его мать. Его не стало 24 марта, уточнила она. Когда и где состоятся похороны, женщина не сказала.
Рубинштейн родился 15 декабря 1962 г. в Москве. В 1985 г. окончил Московский экономико-статистический институт (МЭСИ). Через 10 лет он окончил актерский факультет Екатеринбургской студии ГИТИСа, а в 1999 г. – сценарный факультет ВГИК имени С. А. Герасимова.
Был сценаристом фильма Владимира Машкова «Папа», сценаристом и режиссером фильма «Май».
Рубинштейн является автором таких произведений, как «Старлей. Победа и весна», «Дворовый романс», «Футбол на двоих», «Мы жили в семьдесят девятом», «Дисбат», «Песни из ка/фэ» и др.