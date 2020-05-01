Фестиваль Park Live отменен из-за коронавируса
Музыкальный фестиваль Park Live в Москве не состоится в 2020 г., сообщает официальный аккаунт фестиваля «В контакте». Организаторы объяснили это закрытием авиасообщения между странами и ограничениями на выдачу виз, также они допустили, что летом массовые мероприятия в России разрешены не будут. Билеты на Park Live 2020 будут действовать в 2021 г., ориентировочные даты проведения — с 8 по 11 июля и с 15 по 18 июля 2021 г.
Организаторы Park Live сообщили, что постараются договориться с артистами о переносе своих выступлений на следующий год. Абонементы на один уикенд Park Live 2020 будут действовать на оба уикенда в 2021 г. О том, как можно будет вернуть деньги за билеты, организаторы пообещали рассказать после снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.
Park Live 2019 должен был пройти с 11 по 12 июля и с 16 по 19 июля. Ранее из-за распространения коронавируса в онлайн-формат был переведен другой летний фестиваль — VK Fest в Санкт-Петербурге. Билеты на 2020 г. также были продлены до следующего лета.