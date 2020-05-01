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Фестиваль Park Live отменен из-за коронавируса

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Музыкальный фестиваль Park Live в Москве не состоится в 2020 г., сообщает официальный аккаунт фестиваля «В контакте». Организаторы объяснили это закрытием авиасообщения между странами и ограничениями на выдачу виз, также они допустили, что летом массовые мероприятия в России разрешены не будут. Билеты на Park Live 2020 будут действовать в 2021 г., ориентировочные даты проведения — с 8 по 11 июля и с 15 по 18 июля 2021 г.

Организаторы Park Live сообщили, что постараются договориться с артистами о переносе своих выступлений на следующий год. Абонементы на один уикенд Park Live 2020 будут действовать на оба уикенда в 2021 г. О том, как можно будет вернуть деньги за билеты, организаторы пообещали рассказать после снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.

Park Live 2019 должен был пройти с 11 по 12 июля и с 16 по 19 июля. Ранее из-за распространения коронавируса в онлайн-формат был переведен другой летний фестиваль — VK Fest в Санкт-Петербурге. Билеты на 2020 г. также были продлены до следующего лета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных