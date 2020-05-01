Фестиваль Park Live отменен из-за коронавируса

Музыкальный фестиваль Park Live в Москве не состоится в 2020 г., сообщает официальный аккаунт фестиваля «В контакте». Организаторы объяснили это закрытием авиасообщения между странами и ограничениями на выдачу виз, также они допустили, что летом массовые мероприятия в России разрешены не будут. Билеты на Park Live 2020 будут действовать в 2021 г., ориентировочные даты проведения — с 8 по 11 июля и с 15 по 18 июля 2021 г.