На аукционе Sotheby's продадут кроссовки Майкла Джордана
Пару кроссовок Nike Air Jordan 1, в которых играл легендарный баскетболист Майкл Джордан, выставили на онлайн-торги аукционного дома Sotheby's. Они уже начались и продлятся до 17 мая. Кроссовки оцениваются в $100 000–150 000.
Эти кроссовки были специально изготовлены компанией Nike для баскетболиста в 1985 г. Они выполнены в красном, белом и черном цветах, которые Джордан чаще всего носил на площадке. На обуви есть следы носки, однако пара в замечательном состоянии и на ней есть даже автограф Джордана, уточняет Sotheby`s. На торги эту модель выставил коллекционер и основатель музея кроссовок Shoezeum Джордан Геллер.
Еще в 1984 г. Nike подписала со спортсменом рекламный контракт и разработала специально для него модель Air Jordan, которую потом запустили и в массовую продажу. Air Jordan продается до сих пор. К примеру, в российском магазине Nike мужская модель этих кроссовок стоит 9190 руб.
Майкл Джордан – один из самых известных баскетболистов мира, шестикратный чемпион НБА, двукратный олимпийский чемпион. Он начал карьеру в 1982 г. и завершил ее в начале 2000-х. Сейчас ему 57 лет. Forbes оценивает состояние Джордана в $2,1 млрд.