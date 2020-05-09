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На аукционе Sotheby's продадут кроссовки Майкла Джордана

Ведомости

Пару кроссовок Nike Air Jordan 1, в которых играл легендарный баскетболист Майкл Джордан, выставили на онлайн-торги аукционного дома Sotheby's. Они уже начались и продлятся до 17 мая. Кроссовки оцениваются в $100 000–150 000.

Эти кроссовки были специально изготовлены компанией Nike для баскетболиста в 1985 г. Они выполнены в красном, белом и черном цветах, которые Джордан чаще всего носил на площадке. На обуви есть следы носки, однако пара в замечательном состоянии и на ней есть даже автограф Джордана, уточняет Sotheby`s. На торги эту модель выставил коллекционер и основатель музея кроссовок Shoezeum Джордан Геллер. 

/Sotheby's

Еще в 1984 г. Nike подписала со спортсменом рекламный контракт и разработала специально для него модель Air Jordan, которую потом запустили и в массовую продажу. Air Jordan продается до сих пор. К примеру, в российском магазине Nike мужская модель этих кроссовок стоит 9190 руб.

Майкл Джордан – один из самых известных баскетболистов мира, шестикратный чемпион НБА, двукратный олимпийский чемпион. Он начал карьеру в 1982 г. и завершил ее в начале 2000-х. Сейчас ему 57 лет. Forbes оценивает состояние Джордана в $2,1 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных