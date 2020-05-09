На аукционе Sotheby's продадут кроссовки Майкла Джордана

Эти кроссовки были специально изготовлены компанией Nike для баскетболиста в 1985 г. Они выполнены в красном, белом и черном цветах, которые Джордан чаще всего носил на площадке. На обуви есть следы носки, однако пара в замечательном состоянии и на ней есть даже автограф Джордана, уточняет Sotheby`s. На торги эту модель выставил коллекционер и основатель музея кроссовок Shoezeum Джордан Геллер.