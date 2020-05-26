Джоан Роулинг решила опубликовать пролежавшую 10 лет на чердаке сказку
Британская писательница Джоан Роулинг, написавшая серию романов о Гарри Поттере, решила опубликовать сказочную повесть под названием «Икабог» (The Ikabog), рукопись которой более десяти лет пролежала на чердаке. Об этом Роулинг сообщила в Twitter.
Как отметила Роулинг, произведение не имеет отношения к книгам о Поттере. Роулинг не стала раскрывать сюжет, однако уточнила, что в основе произведения лежит история о правде и злоупотреблении властью.
Over time I came to think of The Ickabog as just for my family. The manuscript went up into the attic, where it remained until a few weeks ago.— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 26, 2020
This is the very dusty box I got down from the attic.
(It's a Net-A-Porter box and might well have held a premiere dress.)
4/13 pic.twitter.com/vg8F5Qx33M
Первые две главы повести выложены на специальном сайте. Их можно бесплатно прочитать. Последующие главы будут публиковаться на сайте каждую неделю. Полная версия произведения в бумажном, электронном и аудиоформате выйдет в ноябре 2020 г. По словам Роулинг, иллюстрации к повести должны сделать дети. До недавнего времени произведение прочитали только двое маленьких детей писательницы. Новая бесплатная книга будет подарком для детей, вынужденных соблюдать режим самоизоляции из-за коронавируса, считает Роулинг.