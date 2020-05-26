Джоан Роулинг решила опубликовать пролежавшую 10 лет на чердаке сказку

Первые две главы повести выложены на специальном сайте. Их можно бесплатно прочитать. Последующие главы будут публиковаться на сайте каждую неделю. Полная версия произведения в бумажном, электронном и аудиоформате выйдет в ноябре 2020 г. По словам Роулинг, иллюстрации к повести должны сделать дети. До недавнего времени произведение прочитали только двое маленьких детей писательницы. Новая бесплатная книга будет подарком для детей, вынужденных соблюдать режим самоизоляции из-за коронавируса, считает Роулинг.