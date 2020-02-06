Стивен Кинг стал самым издаваемым в России автором в 2019 году

В 2019 г. в России было напечатано 163 издания произведений Кинга, общий тираж книг автора достиг более 1,1 млн экземпляров в отчетном периоде. В 2017 и 2018 гг. Кинг был на второй строчке. Лидерство принадлежало российской писательнице Дарье Донцовой. Она занимала первую строчку рейтинга с 2012 г. В прошлом году в России вышло 68 изданий россиянки общим тиражом 776 000 экземпляров.