Вручение кинопремии «Оскар» перенесли из-за коронавируса
Церемонию вручения 93-ей кинопремии «Оскар» перенесли с 28 февраля на 25 апреля 2021 г. из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении организаторов.
Помимо этого перенесена дата открытия Музея кинофильмов Академии. Мероприятие было запланировано на 14 декабря этого года. Новая дата — 30 апреля 2021 г.
Президент академии Дэвид Рубин и гендиректор Академии Дон Дон Хадсон, чьи слова приведены в сообщении надеются, что увеличенный срок подачи заявок на участие и перенос даты вручения премий даст кинематографистам больше времени на создание фильмов.
Теперь претендовать на получени премии смогут картины, выход которых в прокат запланирован с января 2020 г. по март 2021 г. Срок подачи заявок для фильмов спецкатегорий (анимационный, документальный, международный, короткометражный и пр.) продлен до 1 декабря этого года. Срок подачи заявок для общих категорий (лучший фильм, оригинальный саундтрек, оригинальная песня и пр.)продлены до 15 января следующего года. Объявление шорт-листа премии состоится 9 февраля, объявление номинантов — 15 марта.