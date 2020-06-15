Вручение кинопремии «Оскар» перенесли из-за коронавируса

Теперь претендовать на получени премии смогут картины, выход которых в прокат запланирован с января 2020 г. по март 2021 г. Срок подачи заявок для фильмов спецкатегорий (анимационный, документальный, международный, короткометражный и пр.) продлен до 1 декабря этого года. Срок подачи заявок для общих категорий (лучший фильм, оригинальный саундтрек, оригинальная песня и пр.)продлены до 15 января следующего года. Объявление шорт-листа премии состоится 9 февраля, объявление номинантов — 15 марта.