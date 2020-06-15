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Вручение кинопремии «Оскар» перенесли из-за коронавируса

Ведомости

Церемонию вручения 93-ей кинопремии «Оскар» перенесли с 28 февраля на 25 апреля 2021 г. из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении организаторов.

Помимо этого перенесена дата открытия Музея кинофильмов Академии. Мероприятие было запланировано на 14 декабря этого года. Новая дата — 30 апреля 2021 г.

Президент академии Дэвид Рубин и гендиректор Академии Дон Дон Хадсон, чьи слова приведены в сообщении надеются, что увеличенный срок подачи заявок на участие и перенос даты вручения премий даст кинематографистам больше времени на создание фильмов.

Теперь претендовать на получени премии смогут картины, выход которых в прокат запланирован с января 2020 г. по март 2021 г. Срок подачи заявок для фильмов спецкатегорий (анимационный, документальный, международный, короткометражный и пр.) продлен до 1 декабря этого года. Срок подачи заявок для общих категорий (лучший фильм, оригинальный саундтрек, оригинальная песня и пр.)продлены до 15 января следующего года. Объявление шорт-листа премии состоится 9 февраля, объявление номинантов — 15 марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных