HBO показала детей Уизли из нового сериала о Гарри Поттере
HBO представила актеров на роль детей Уизли в сериале по «Гарри Поттеру». Их совместное селфи кинокомпания опубликовала в Instagram
Близнецов Фреда и Джорджа Уизли сыграют братья Тристан и Габриэль Харланд, роль Перси Уизли – Руари Спунер, а Джинни Уизли – Грейси Кокрейн. Роль Рона исполнит Аластер Стаут.
«Чарли сейчас в Румынии, но скоро к нам присоединится», – говорится в подписи фото. Кто сыграет Билла, старшего ребенка Уизли, роль которого в фильмах исполнил Донал Глисон, пока неизвестно.
14 июля Warner Bros. Discovery объявила, что компания HBO официально приступила к съемкам телесериала, основанного на вселенной Гарри Поттера. Роли главных героев исполнят Доминик Маклафлин (Гарри), Аластер Стаут (Рон), Арабелла Стэнтон (Гермиона).
Съемки проходят на площадке, где снимались серии фильмов оригинальной киносаги – на студии Warner Bros. Studios Leavesden в Великобритании. Ожидается, что съемки первого сезона продлятся до весны 2026 г., а производство второго сезона начнется через несколько месяцев. Каждая из семи книг о Гарри Поттере будет представлена в отдельном сезоне.