НВО показала нового Гарри Поттера
Компания HBO официально приступила к съемкам телесериала, основанного на вселенной Гарри Поттера. Проектом занимаются продюсеры Франческа Гардинер и Марк Майлод. Об этом сообщает Warner Bros. Discovery.
Производство сериала осуществляется на студии Warner Bros. Studios Leavesden в Великобритании – той же площадке, где создавались фильмы оригинальной киносаги по произведениям Джоан Роулинг. Примечательно, что съемочный процесс стартовал спустя почти 14 лет после выхода заключительной части франшизы – «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2».
По данным кинокомпании, сериал выйдет в 2027 г. и будет доступен на стриминговых сервисах HBO и HBO Max.
Как стало известно, в проект приглашены: Рори Уилмот (Невилл), Амос Китсон (Дадли), Луиза Брили (мадам Хуч), Антон Лессер (Олливандер).
Трио главных героев воплотят: Доминик Маклафлин (Гарри), Аластер Стаут (Рон), Арабелла Стэнтон (Гермиона). На главные роли отобрали молодых актеров после масштабного кастинга прошлой осенью, в котором участвовало свыше 30 000 претендентов.
Поклонники впервые увидели Доминика Маклафлина в роли Гарри Поттера: актер улыбается в кадре, облаченный в классическую форму Хогвартса и знаменитые круглые очки.