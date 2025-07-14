НВО показала нового Гарри Поттера

Производство сериала осуществляется на студии Warner Bros. Studios Leavesden в Великобритании – той же площадке, где создавались фильмы оригинальной киносаги по произведениям Джоан Роулинг. Примечательно, что съемочный процесс стартовал спустя почти 14 лет после выхода заключительной части франшизы – «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2».