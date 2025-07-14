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НВО показала нового Гарри Поттера

Ведомости

Компания HBO официально приступила к съемкам телесериала, основанного на вселенной Гарри Поттера. Проектом занимаются продюсеры Франческа Гардинер и Марк Майлод. Об этом сообщает Warner Bros. Discovery.

Производство сериала осуществляется на студии Warner Bros. Studios Leavesden в Великобритании – той же площадке, где создавались фильмы оригинальной киносаги по произведениям Джоан Роулинг. Примечательно, что съемочный процесс стартовал спустя почти 14 лет после выхода заключительной части франшизы – «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2».

По данным кинокомпании, сериал выйдет в 2027 г. и будет доступен на стриминговых сервисах HBO и HBO Max.

HBO
HBO

Как стало известно, в проект приглашены: Рори Уилмот (Невилл), Амос Китсон (Дадли), Луиза Брили (мадам Хуч), Антон Лессер (Олливандер).

Трио главных героев воплотят: Доминик Маклафлин (Гарри), Аластер Стаут (Рон), Арабелла Стэнтон (Гермиона). На главные роли отобрали молодых актеров после масштабного кастинга прошлой осенью, в котором участвовало свыше 30 000 претендентов.

Поклонники впервые увидели Доминика Маклафлина в роли Гарри Поттера: актер улыбается в кадре, облаченный в классическую форму Хогвартса и знаменитые круглые очки.

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