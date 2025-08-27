Газета
В Малом театре впервые поставят пьесу Екатерины II

Малый театр в юбилейном 270-м сезоне впервые в России поставит пьесу Екатерины II. Об этом сообщили в театре.

«Расстроенную семью» за авторством императрицы сыграют на Малой сцене на Ордынке в марте 2026 г. Постановщиком выступит Андрей Максимов.

Комедия «Расстроенная семья острожками и подозрениями» написана Екатериной II, издана издательством при Императорской академии наук в 1788 г. Комедия представлена в пяти действиях. 

Количество посетителей российских театров в 2024 году выросло

Медиа

Всего в новом сезоне ожидается восемь премьер, объявил главный режиссер театра Алексей Дубровский. Первая пройдет 16 сентября на Малой сцене на Ордынке – «Защита Лужина» Владимира Даная по одноименному роману Владимира Набокова. 20 сентября на Большой Ордынке – пьеса Шекспира «Виндзорские проказницы» от режиссера Александра Вельмакина.

«Впервые в Малом театре поработает Андрей Прикотенко – его «Анну Каренину» по одноименному роману Льва Толстого можно будет увидеть на основной сцене 7 ноября», – говорится в сообщении.

В юбилейном сезоне пройдут гастроли. Малый театр в сентябре представит «Женитьбу», «Женитьбу Бальзаминова», «Бесприданницу» и «Игроков» в новом здании Татарского Академического театра им. Камала в Казани. 10 октября театр посетит Международный Волковский фестиваль в Ярославле со спектаклем «Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка».

