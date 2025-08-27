В Малом театре впервые поставят пьесу Екатерины II

В юбилейном сезоне пройдут гастроли. Малый театр в сентябре представит «Женитьбу», «Женитьбу Бальзаминова», «Бесприданницу» и «Игроков» в новом здании Татарского Академического театра им. Камала в Казани. 10 октября театр посетит Международный Волковский фестиваль в Ярославле со спектаклем «Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка».