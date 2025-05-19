Количество посетителей российских театров в 2024 году выросло

Отчасти к росту количества зрителей и продаж билетов привело увеличение количества театральных событий. Так, количество репертуарных мероприятий российских театров на собственных площадках в 2024 г. выросло на 5% в сравнении с 2024 г. до 168 000, а число поступивших в продажу билетов на них – на 3,5% до 41,5 млн штук. Кроме того, театры в прошлом году провели на своих площадках 8120 мероприятий сторонних организаций, а также 34 837 выездных и гастрольных мероприятий, в том числе за пределами страны.