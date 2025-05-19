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Количество посетителей российских театров в 2024 году выросло

Зрителей не отпугнуло повышение цен на билеты и привлекло увеличение количества премьер
Дмитрий Игнатьев
Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»
Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

Количество зрителей репертуарных мероприятий российских театров, проведенных на собственных площадках, в 2024 г. увеличилось к 2023 г. на 3% до 36,9 млн человек, следует из статистики, опубликованной на сайте Минкультуры. В нее включены данные по театрам, учредителями которых являются Минкультуры и другие федеральные и местные ведомства. К репертуарным мероприятиям театров относятся спектакли, концерты, творческие вечера и т. д.

Сборы театров от реализации билетов на указанные культурные события увеличились более существенно, чем количество зрителей, – на 22% до 46,3 млрд руб. При этом мероприятия, проведенные силами сторонних организаций на театральных площадках, в 2024 г. посетило еще 1,2 млн человек, а выездные мероприятия и гастроли театров в России и за пределами страны – 5,9 млн, указано в данных Минкультуры. Поступления от реализации билетов на них принесли театрам дополнительные 6,7 млрд руб.

Отчасти к росту количества зрителей и продаж билетов привело увеличение количества театральных событий. Так, количество репертуарных мероприятий российских театров на собственных площадках в 2024 г. выросло на 5% в сравнении с 2024 г. до 168 000, а число поступивших в продажу билетов на них – на 3,5% до 41,5 млн штук. Кроме того, театры в прошлом году провели на своих площадках 8120 мероприятий сторонних организаций, а также 34 837 выездных и гастрольных мероприятий, в том числе за пределами страны.

На динамику показателей повлияло и увеличение количества театров, их филиалов и структурных подразделений, которые были включены в статистику Минкультуры. В 2024 г. были учтены данные по 728 таким культурным учреждениям, в 2023 г. – по 706.

«Ведомости» направили запрос в Минкультуры.

Динамика ключевых показателей Российского академического молодежного театра (РАМТ) в целом соответствует общей картине, которая видна из статистики Минкультуры, говорит директор театра Софья Апфельбаум. Число зрителей РАМТ в 2024 г. увеличилось на 3,6% к 2023 г. до 173 000 человек, а выручка от продажи билетов – на 26% до 430,9 млн руб., следует из данных на сайте театра.

В последние годы театры действительно пользуются высоким спросом у аудитории, говорит Апфельбаум. Так, посещаемость РАМТ, по ее словам, приблизилась к максимально возможным показателям в 2024 г. Возможно, такие результаты в том числе связаны со снижением количества крупных релизов в кино, фестивальных мероприятий и т. д., предполагает директор РАМТа.

На фоне высокой востребованности театральных событий РАМТ нарастил количество своих мероприятий – на 10,3% к 2023 г. до 771, также отмечает Апфельбаум (учитываются стационарные, выездные и гастрольные мероприятия. – «Ведомости»): «Но вряд ли мы сможем существенно увеличивать их и далее, поскольку возможности площадки имеют свои ограничения».

В то же время рост выручки театра от продажи билетов связан и с повышением цен на них, добавляет она. У РАМТа в 2024 г. цены на билеты выросли в сравнении с 2023 г. на 15–20%, оценивает Апфельбаум: «Мы вынуждены идти на повышение, поскольку для нас растет стоимость всех услуг – от электричества до изготовления декораций, ремонта помещений».

Рост среднего чека (может включать в себя несколько билетов. – «Ведомости») на театральные мероприятия в 2024 г. – на 17% к 2023 г. до 4179 руб. – фиксирует и директор по развитию бизнеса сервиса «Яндекс.Афиша» Энрико Мазавришвили.

При этом ключевой причиной усиления интереса россиян к мероприятиям театров в 2024 г. Мазавришвили считает именно «расширение их репертуара». Театры, по его словам, стали активнее запускать новые проекты в разных жанрах – «от классики до музыкальных шоу и экспериментальных форм». Еще один драйвер продаж – развитие программы «Пушкинская карта», добавляет Мазавришвили.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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