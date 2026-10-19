В Петербурге вынесли приговор за контрабанду более 89 кг кокаина
Санкт-Петербургский городской суд приговорил гражданина Ливана Джозефа Адчити к 16 годам колонии строгого режима по делу о контрабанде более 89 кг кокаина. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.
Осужденный признан виновным в контрабанде организованной группой, пересылке наркотиков и приготовлении к контрабанде (ч. 4 ст. 229.1 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 229.1 УК РФ). В 2015 г. Адчити в составе группы доставил в Петербург из Эквадора в контейнерах с бананами более 89 кг кокаина. Наркотики планировали перевезти через Грузию в Турцию. В 2015 г. деятельность группы пресекли, соучастников задержали. Обвинительный приговор вынесли в 2018 г.
Адчити, узнав о задержании подельников, скрылся за границей, но был экстрадирован из Перу в Россию по запросу Генпрокуратуры.
24 сентября в ФСБ сообщили о задержании в Московской области россиянина с 311,6 кг кокаина. Мужчину заподозрили в участии в международном канале поставок наркотиков из Латинской Америки в Евросоюз. В ФСБ считают задержанного активным участником организованной преступной группы, которая специализировалась на продаже наркотиков в особо крупном размере через даркнет. На изъятых пачках с кокаином оказались фотографии президента Украины Владимира Зеленского со знаками доллара на глазах.