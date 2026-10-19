В Петербурге вынесли приговор за контрабанду более 89 кг кокаина

Осужденный признан виновным в контрабанде организованной группой, пересылке наркотиков и приготовлении к контрабанде (ч. 4 ст. 229.1 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 229.1 УК РФ). В 2015 г. Адчити в составе группы доставил в Петербург из Эквадора в контейнерах с бананами более 89 кг кокаина. Наркотики планировали перевезти через Грузию в Турцию. В 2015 г. деятельность группы пресекли, соучастников задержали. Обвинительный приговор вынесли в 2018 г.