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ФСБ задержала в Подмосковье россиянина с 311 кг кокаина

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали в Московской области россиянина с 311,6 кг кокаина. Его подозревают в участии в международном канале поставок наркотиков из Латинской Америки в Евросоюз, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанный – безработный россиянин 2001 года рождения. В ФСБ считают его активным участником организованной преступной группы, которая специализировалась на продаже наркотиков в особо крупном размере через даркнет.

На изъятых пачках с кокаином оказались фотографии президента Украины Владимира Зеленского со знаками доллара на глазах.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ – покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Суд заключил его под стражу.

12 августа 2026 г. в американском штате Луизиана задержали гражданина России с 358,14 кг метамфетамина. Наркотики обнаружили в фуре, которой управлял россиянин.

12 мая 2026 г. Совбез России сообщил, что ФСБ пресекла деятельность 25 участников наркогруппировки, которая, по данным ведомства, занималась поставкой, фасовкой и распространением наркотиков на территории ДНР.

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