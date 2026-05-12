Совбез РФ обвинил Украину в «наркотизации населения» Донбасса
Киев продолжает осуществлять действия, «направленные на наркотизацию населения Донбасса», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совета Безопасности РФ.
Органами Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресечена деятельность 25 участников наркогруппировки, курируемой с территории Украины. Они занимались поставкой, фасовкой и распространением наркотиков на территории ДНР. Кроме того, эти же лица осуществляли пропаганду наркозависимости среди молодежи ДНР, рассказали в Совбезе.
В ма 2023 г. начальник главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Иван Горбунов предупредил, что в России стали чаще изымать синтетические наркотики, поступающие с Украины. Он отмечал, что рост таких случаев «подтверждает информацию ООН о наличии на Украине мощностей для производства» таких наркотиков.