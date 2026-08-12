Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI870,76-2,02%RGBI115,57+0,18%CNY Бирж.12,295+0,41%IMOEX2 294,17-1,28%RGBITR779,39+0,21%
Главная / Общество /

В США задержали россиянина с крупной партией наркотиков

Ведомости

В американской Луизиане был задержан гражданин России с крупной партией метамфетамина. Об этом сообщил офис шерифа города Ливингстон-Пэриш в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

В фуре, за рулем которой был россиянин, нашли 358,14 кг наркотика.

«В ходе проверки документов правоохранители установили личность водителя – это Антон Валерьевич Раков, подлежащий выдворению российский гражданин», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

В июне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала «Ведомостям», что министерство совместно с компетентными ведомствами ведет предметную работу по возвращению 11 российских граждан на родину из Азербайджана. Россиян задержали в конце июня 2025 г. по подозрению в обороте наркотиков и кибермошенничестве. 1 июля Сабаильский районный суд арестовал их на четыре месяца, срок не раз продлевался. 19 июня 2026 г. восьмерых россиян признали виновными в транзите и распространении наркотиков, приговорив к срокам от трех до четырех лет лишения свободы. За день до задержания россиян в Екатеринбурге прошли массовые задержания выходцев из Азербайджана, подозреваемых в убийствах, совершенных с 2001 по 2011 г. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте