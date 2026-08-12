В США задержали россиянина с крупной партией наркотиков
В американской Луизиане был задержан гражданин России с крупной партией метамфетамина. Об этом сообщил офис шерифа города Ливингстон-Пэриш в Facebook
В фуре, за рулем которой был россиянин, нашли 358,14 кг наркотика.
«В ходе проверки документов правоохранители установили личность водителя – это Антон Валерьевич Раков, подлежащий выдворению российский гражданин», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
В июне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала «Ведомостям», что министерство совместно с компетентными ведомствами ведет предметную работу по возвращению 11 российских граждан на родину из Азербайджана. Россиян задержали в конце июня 2025 г. по подозрению в обороте наркотиков и кибермошенничестве. 1 июля Сабаильский районный суд арестовал их на четыре месяца, срок не раз продлевался. 19 июня 2026 г. восьмерых россиян признали виновными в транзите и распространении наркотиков, приговорив к срокам от трех до четырех лет лишения свободы. За день до задержания россиян в Екатеринбурге прошли массовые задержания выходцев из Азербайджана, подозреваемых в убийствах, совершенных с 2001 по 2011 г.