В США задержали россиянина с крупной партией наркотиков

В июне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала «Ведомостям», что министерство совместно с компетентными ведомствами ведет предметную работу по возвращению 11 российских граждан на родину из Азербайджана. Россиян задержали в конце июня 2025 г. по подозрению в обороте наркотиков и кибермошенничестве. 1 июля Сабаильский районный суд арестовал их на четыре месяца, срок не раз продлевался. 19 июня 2026 г. восьмерых россиян признали виновными в транзите и распространении наркотиков, приговорив к срокам от трех до четырех лет лишения свободы. За день до задержания россиян в Екатеринбурге прошли массовые задержания выходцев из Азербайджана, подозреваемых в убийствах, совершенных с 2001 по 2011 г.