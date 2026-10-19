Талисманом юношеской сборной на Олимпийских играх станет мишка
На юношеских Олимпийских играх российскую сборную будет представлять талисман олимпийского мишки. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.
«У нас олимпийский мишка – это талисман. А девиз – побеждать. Плюс мы разделяем девиз МОК «Быстрее, выше, сильнее - вместе!», что очень важно. Не разъединяясь, а вместе. Вот это самое главное», – сказал он (цитата по Sportbox).
Министр рассказал, что российские адвокаты в Швейцарии не спят «день и ночь», работая над допуском спортсменов из России к соревнованиям по легкой атлетике на Олимпийских играх. Остальные виды спорта уже готовятся к Играм.
IV летние юношеские Олимпийские игры пройдут с 31 октября по 13 ноября этого года в Дакаре (Сенегал).
7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) снял ограничения с российских спортсменов и временно восстановил Олимпийский комитет России (ОКР). Теперь россияне могут выступать на международных соревнованиях не как нейтральные, а со своим флагом и гимном, но только если это разрешат федерации по конкретным видам спорта.