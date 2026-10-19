Талисманом юношеской сборной на Олимпийских играх станет мишка

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) снял ограничения с российских спортсменов и временно восстановил Олимпийский комитет России (ОКР). Теперь россияне могут выступать на международных соревнованиях не как нейтральные, а со своим флагом и гимном, но только если это разрешат федерации по конкретным видам спорта.