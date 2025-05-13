Путин обсудил с меценатами развитие Большого и Мариинского театров

О создании объединенной дирекции Большого и Мариинского театров стало известно в ноябре 2023 г. Идею ее создания в марте 2022 г. озвучил Путин. Тогда глава государства обратился к руководителю Мариинки Валерию Гергиеву, напомнив, что они ранее обсуждали такую возможность. Тот поддержал инициативу, отметив, что оба театра представляют одну из самых мощных музыкально-театральных традиций в мире. Гергиев также отмечал, что молодые певцы и танцовщики постоянно пополняют ряды артистов обоих театров.