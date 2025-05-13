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Путин обсудил с меценатами развитие Большого и Мариинского театров

Ведомости

Президент России Владимир Путин принял участие в совместном заседании попечительских советов Большого и Мариинского театров, которое прошло 13 мая в Кремле. Встреча собрала представителей бизнеса, культуры и благотворительных организаций, оказывающих поддержку ведущим театрам страны, сообщается на сайте президента России.

Глава государства поблагодарил меценатов за вклад не только в развитие Большого и Мариинского, но и в поддержку музеев, библиотек, гастрольных программ, фестивалей и просветительских инициатив. Особое внимание он уделил поддержке молодых артистов, подчеркнув, что их включение в культурную жизнь страны укрепляет общественные и духовные ценности.

«Культурное достояние, духовная идентичность, творческое богатство – это мощная основа для развития страны, консолидации общества», – отметил Путин.

Он также напомнил, что в 2026 г. Россия отметит 250-летие Большого театра, который входит в число особо ценных объектов национального наследия. Подготовкой к юбилею занимается оргкомитет под руководством Татьяны Голиковой. Он подчеркнул, что и Большой, и Мариинка остаются не только гордостью России, но и важнейшими центрами мировой музыкальной культуры.

О создании объединенной дирекции Большого и Мариинского театров стало известно в ноябре 2023 г. Идею ее создания в марте 2022 г. озвучил Путин. Тогда глава государства обратился к руководителю Мариинки Валерию Гергиеву, напомнив, что они ранее обсуждали такую возможность. Тот поддержал инициативу, отметив, что оба театра представляют одну из самых мощных музыкально-театральных традиций в мире. Гергиев также отмечал, что молодые певцы и танцовщики постоянно пополняют ряды артистов обоих театров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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