Путин обсудил с меценатами развитие Большого и Мариинского театров
Президент России Владимир Путин принял участие в совместном заседании попечительских советов Большого и Мариинского театров, которое прошло 13 мая в Кремле. Встреча собрала представителей бизнеса, культуры и благотворительных организаций, оказывающих поддержку ведущим театрам страны, сообщается на сайте президента России.
Глава государства поблагодарил меценатов за вклад не только в развитие Большого и Мариинского, но и в поддержку музеев, библиотек, гастрольных программ, фестивалей и просветительских инициатив. Особое внимание он уделил поддержке молодых артистов, подчеркнув, что их включение в культурную жизнь страны укрепляет общественные и духовные ценности.
«Культурное достояние, духовная идентичность, творческое богатство – это мощная основа для развития страны, консолидации общества», – отметил Путин.
Он также напомнил, что в 2026 г. Россия отметит 250-летие Большого театра, который входит в число особо ценных объектов национального наследия. Подготовкой к юбилею занимается оргкомитет под руководством Татьяны Голиковой. Он подчеркнул, что и Большой, и Мариинка остаются не только гордостью России, но и важнейшими центрами мировой музыкальной культуры.
О создании объединенной дирекции Большого и Мариинского театров стало известно в ноябре 2023 г. Идею ее создания в марте 2022 г. озвучил Путин. Тогда глава государства обратился к руководителю Мариинки Валерию Гергиеву, напомнив, что они ранее обсуждали такую возможность. Тот поддержал инициативу, отметив, что оба театра представляют одну из самых мощных музыкально-театральных традиций в мире. Гергиев также отмечал, что молодые певцы и танцовщики постоянно пополняют ряды артистов обоих театров.