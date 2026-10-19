Домбай временно остался без электричества из-за ремонта
Электроснабжение курортного поселка Домбай в Карачаево-Черкесии временно отключили из-за работ на энергообъектах. Об этом сообщается на официальном сайте курорта.
«По информации от «Карачаево-Черкессэнерго», 19 октября 2026 г. с 8:00 до 17:00 будет временно отключено электроснабжение в поселке Домбай», – говорится в публикации.
На время отключения также приостановили работу канатных дорог «Домбай-1», «Домбай-2» и «Домбай-3». Также курорт призвал планировать отдых с учетом этой информации.
Домбай – всесезонный горнолыжный и туристический курорт в Карачаево-Черкесской Республике на Северном Кавказе. Он расположен на Домбайской поляне в долине реки Аманауз у подножия Главного Кавказского хребта.
6 октября центр Архангельска остался без света из-за повреждения линий электропередачи. Частично без электричества оставались улицы Воскресенская, Логинова, пр. Обводный канал, Попова, проезд Приорова, Садовая.