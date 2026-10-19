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Депутат-коммунист предложила вернуть названия Сталинград и Ленинград

Анна Виноградова
Кирилл Брага / РИА Новости
Кирилл Брага / РИА Новости

Депутат Госдумы от КПРФ Анжелика Глазкова внесла законопроект о возвращении Волгограду и Санкт-Петербургу прежних названий Сталинград и Ленинград. Переименование предлагается провести в течение одного года после вступления закона в силу, следует из документа, размещенного в электронной базе нижней палаты парламента.

Инициатива предусматривает закрепление правового статуса городов-героев и запрет на их дальнейшее переименование. При этом документы физических и юридических лиц, выданные в Волгограде и Петербурге, сохранят силу до их замены в установленном порядке.

«И довольно странно было бы говорить о «блокаде Санкт-Петербурга» или о «Волгоградской битве», – говорится в пояснительной записке. Автор инициативы напоминает, что оба города получили звание города-героя по приказу Иосифа Сталина от 1 мая 1945 г.

8 мая 2026 г. власти Волгограда временно заменили дорожные указатели с названием города на «Сталинград». По решению городской думы такая замена проводится девять раз в год в памятные даты.

В апреле 2025 г. президент Владимир Путин допустил возможность возвращения Волгограду названия Сталинград, подчеркнув, что решение должны принимать жители города.

В мае того же года председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал предложение КПРФ о переименовании Волгограда. Он напомнил, что от названия Сталинград отказались еще в советский период.

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