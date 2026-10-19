Депутат-коммунист предложила вернуть названия Сталинград и Ленинград

«И довольно странно было бы говорить о «блокаде Санкт-Петербурга» или о «Волгоградской битве», – говорится в пояснительной записке. Автор инициативы напоминает, что оба города получили звание города-героя по приказу Иосифа Сталина от 1 мая 1945 г.