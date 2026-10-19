Депутат-коммунист предложила вернуть названия Сталинград и Ленинград
Депутат Госдумы от КПРФ Анжелика Глазкова внесла законопроект о возвращении Волгограду и Санкт-Петербургу прежних названий Сталинград и Ленинград. Переименование предлагается провести в течение одного года после вступления закона в силу, следует из документа, размещенного в электронной базе нижней палаты парламента.
Инициатива предусматривает закрепление правового статуса городов-героев и запрет на их дальнейшее переименование. При этом документы физических и юридических лиц, выданные в Волгограде и Петербурге, сохранят силу до их замены в установленном порядке.
«И довольно странно было бы говорить о «блокаде Санкт-Петербурга» или о «Волгоградской битве», – говорится в пояснительной записке. Автор инициативы напоминает, что оба города получили звание города-героя по приказу Иосифа Сталина от 1 мая 1945 г.
8 мая 2026 г. власти Волгограда временно заменили дорожные указатели с названием города на «Сталинград». По решению городской думы такая замена проводится девять раз в год в памятные даты.
В апреле 2025 г. президент Владимир Путин допустил возможность возвращения Волгограду названия Сталинград, подчеркнув, что решение должны принимать жители города.
В мае того же года председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал предложение КПРФ о переименовании Волгограда. Он напомнил, что от названия Сталинград отказались еще в советский период.