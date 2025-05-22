Володин раскритиковал КПРФ после требования переименовать Волгоград

Володин раскритиковал КПРФ после требования переименовать ВолгоградОн напомнил, что от названия Сталинград отказались во времена СССР
Представителям фракции КПРФ, которые потребовали вернуть Волгограду советское наименование Сталинград, необходимо сначала признать, что город потерял название во времена СССР в период попыток уничтожить память об Иосифе Сталине. С таким заявлением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин на планерном заседании. Трансляцию мероприятия проводил канал «Дума ТВ».
«Взяли, назвали Царицын Сталинградом, а потом тоже переименовали. <...> А зачем вы переименовали? Вы разочаровались в роли Сталина? Вы его осудили? Ну, тогда придерживайтесь этой линии! Но если вы пересмотрели эту роль, тогда покайтесь», – заявил он.
Так Володин отреагировал на заявления депутатов от КПРФ о том, что объекты историко-культурного наследия СССР сейчас недостаточно защищены. Дискуссия возникла при рассмотрении закона об упрощении порядка содержания памятников культуры.
В этой связи он также отметил, что во всех регионах страны стоят скульптуры, посвященные Владимиру Ленину. Их отнесли к памятникам федерального значения и снос таких памятников недопустим.
15 мая общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось к Володину, президенту РФ Владимиру Путину и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с предложением о переименовании Волгограда в Сталинград. Целью возвращения городу советского названия в движении обозначили «восстановление исторической справедливости».
29 апреля Путин одобрил решение, согласно которому аэропорту Волгограда официально присвоено его историческое название «Сталинград». Позже он пообещал рассмотреть вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград. Но, по мнению президента, этот вопрос должны решать жители города.
Разговоры о переименовании Волгограда в Сталинград были и перед 80-летием разгрома советскими войсками фашистских войск в Сталинградской битве, которое отмечалось в феврале 2023 г. В 2022 г. был создан общественный совет по изучению мнения населения по возвращению Волгограду названия Сталинград. В феврале 2023 г. ВЦИОМ проводил опрос среди жителей региона о смене названия города. С переименованием не согласились 67% волгоградцев. За смену названия выступили 26% жителей. Противники переименования руководствовались тем, что это приведет к финансовым затратам (21%), не имеет смысла (12%) и «не нужно жить прошлым» (11%). Те же, кто выступал за переименование, говорили о том, что «это наша история» (14%) и «память о подвиге народа» в войне (12%). В ноябре 2023 г. Волгоградская облдума приняла поправки к закону, по которому переименовать Волгоград в Сталинград можно по желанию жителей на областном референдуме, а не на местном, как было до этого.