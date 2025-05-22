Володин раскритиковал КПРФ после требования переименовать Волгоград

Разговоры о переименовании Волгограда в Сталинград были и перед 80-летием разгрома советскими войсками фашистских войск в Сталинградской битве, которое отмечалось в феврале 2023 г. В 2022 г. был создан общественный совет по изучению мнения населения по возвращению Волгограду названия Сталинград. В феврале 2023 г. ВЦИОМ проводил опрос среди жителей региона о смене названия города. С переименованием не согласились 67% волгоградцев. За смену названия выступили 26% жителей. Противники переименования руководствовались тем, что это приведет к финансовым затратам (21%), не имеет смысла (12%) и «не нужно жить прошлым» (11%). Те же, кто выступал за переименование, говорили о том, что «это наша история» (14%) и «память о подвиге народа» в войне (12%). В ноябре 2023 г. Волгоградская облдума приняла поправки к закону, по которому переименовать Волгоград в Сталинград можно по желанию жителей на областном референдуме, а не на местном, как было до этого.