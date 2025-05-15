«Ветераны России» обратились к Путину с предложением переименовать Волгоград
Общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратились к президенту РФ Владимиру Путину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с предложением о переименовании Волгограда в Сталинград. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на сообщение движения.
Целью возвращения городу советского названия в движении обозначили «восстановление исторической справедливости». «Ветераны России» пояснили, что городу необходимо вернуть прежнее название с точки зрения туристической привлекательности и узнаваемости. По мнению представителей движения, Сталинград не нуждается в лишних представлениях, в отличие от Волгограда или Царицына.
В сообщении также говорится, что властям стоит рассмотреть целесообразность изменения статуса областного центра на город федерального значения. Кроме того, «Ветераны России» предложили создать на его территории кластер международного значения. Целью такого решения обозначено позиционирование города как главного символа Победы в Великой Отечественной войне.Отмечается, что движение готово взять на себя организационную работу по привлечению общественных объединений, научных и экспертных организаций для разработки кластера.
29 апреля Путин одобрил решение, согласно которому аэропорту Волгограда официально присвоено его историческое название «Сталинград». Позже он пообещал рассмотреть вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград. Но, по мнению президента, этот вопрос должны решать жители города.
Разговоры о переименовании Волгограда в Сталинград были и перед 80-летием разгрома советскими войсками фашистских войск в Сталинградской битве, которое отмечалось в феврале 2023 г. В 2022 г. был создан общественный совет по изучению мнения населения по возвращению Волгограду названия Сталинград. В феврале 2023 г. ВЦИОМ проводил опрос среди жителей региона о смене названия города. С переименованием не согласились 67% волгоградцев. За смену названия выступили 26% жителей. Противники переименования руководствовались тем, что это приведет к финансовым затратам (21%), не имеет смысла (12%) и «не нужно жить прошлым» (11%). Те же, кто выступал за переименование, говорили о том, что «это наша история» (14%) и «память о подвиге народа» в войне (12%). В ноябре 2023 г. Волгоградская облдума приняла поправки к закону, по которому переименовать Волгоград в Сталинград можно по желанию жителей на областном референдуме, а не на местном, как было до этого.