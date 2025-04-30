Путин обещал рассмотреть вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград

Курсантка поблагодарила президента за то, что Путин переименовал аэропорт Волгограда в «Сталинград»: «Благодарим вас от всего Сталинграда – теперь уже Сталинграда – за то, что переименовали наш город». «Город? Аэропорт. Вы считаете, что и город надо бы переименовать?» – спросил президент. «Да, потому что все-таки это связано с глубокой историей. И от всего населения мы бы были очень рады», – сказала девушка. По словам Путина, название Сталинград – «более знаково». «Во многих европейских странах никто не переименовывал ни площади, ни проспекты. Там до сих пор, несмотря на сегодняшние наши не самые лучшие отношения с этими странами, существуют и улицы с названием Сталинград, и площади», – сказал президент. После этого он добавил, что «это жители должны решать»: «Ну, подумаем, надо у жителей спросить».