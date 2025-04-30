Путин обещал рассмотреть вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград

Путин обещал рассмотреть вопрос о переименовании Волгограда в СталинградНо решать это должны жители города, подчеркнул президент
Владимир Путин 30 апреля пообещал рассмотреть вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград. Правда, по словам президента, этот вопрос должны решать жители города. Об этом он сказал в кулуарах марафона «Знание. Первые», отвечая на предложение 15-летней курсантки центра «Воин», жительницы Волгоградской области Регины Султановой.
Курсантка поблагодарила президента за то, что Путин переименовал аэропорт Волгограда в «Сталинград»: «Благодарим вас от всего Сталинграда – теперь уже Сталинграда – за то, что переименовали наш город». «Город? Аэропорт. Вы считаете, что и город надо бы переименовать?» – спросил президент. «Да, потому что все-таки это связано с глубокой историей. И от всего населения мы бы были очень рады», – сказала девушка. По словам Путина, название Сталинград – «более знаково». «Во многих европейских странах никто не переименовывал ни площади, ни проспекты. Там до сих пор, несмотря на сегодняшние наши не самые лучшие отношения с этими странами, существуют и улицы с названием Сталинград, и площади», – сказал президент. После этого он добавил, что «это жители должны решать»: «Ну, подумаем, надо у жителей спросить».
Затем еще одна из девушек, присутствовавших на встрече с президентом, доцент одного из волгоградских вузов Мария Широ сказала, что в 1961 г. жители не связывали название города с именем Иосифа Сталина: «Они считали это именем победы». «Я понимаю. Логика в этом есть. Если деидеологизировать, насколько это возможно, название, то, конечно, оно связано с победой», – ответил президент. Но надо выяснить отношение большинства жителей города, вновь подчеркнул Путин.
Накануне, во время рабочей поездки Путина в Волгоград, глава региона Андрей Бочаров попросил президента переименовать аэропорт Волгограда в «Сталинград». По словам губернатора, к нему часто обращаются жители Волгоградской области и Волгограда, а также участники спецоперации и ветеранские организации с просьбой аэропорт «Гумрак» в Волгограде переименовать в «Сталинград»: «Все просили меня обратиться к вам и поддержать предложение о переименовании аэропорта и дать ему настоящее, гордое, мужественное, героическое название – аэропорт «Сталинград». Путин пообещал это сделать.
Буквально через час после этой встречи президент подписал указ о присвоении международному аэропорту «Волгоград» исторического названия «Сталинград» «в целях увековечивания Победы советского народа в Великой Отечественной войне». В указе отдельно прописано, что присвоение аэропорту названия «Сталинград» не является составной частью установленного наименования самого Волгограда и не влечет изменений названия города.
Разговоры о переименовании Волгограда в Сталинград были и перед 80-летием разгрома советскими войсками фашистских войск в Сталинградской битве, которое отмечалось в феврале 2023 г. В 2022 г. был создан общественный совет по изучению мнения населения по возвращению Волгограду названия Сталинград. В феврале 2023 г. ВЦИОМ проводил опрос среди жителей региона о смене названия города. С переименованием не согласились 67% волгоградцев. За смену названия выступили 26% жителей. Противники переименования руководствовались тем, что это приведет к финансовым затратам (21%), не имеет смысла (12%) и «не нужно жить прошлым» (11%). Те же, кто выступал за переименование, говорили о том, что «это наша история» (14%) и «память о подвиге народа» в войне (12%). В ноябре 2023 г. Волгоградская облдума приняла поправки к закону, по которому переименовать Волгоград в Сталинград можно по желанию жителей на областном референдуме, а не на местном, как было до этого.
Волгоград был основан в 1589 г. Тогда он назывался Царицын. Это название просуществовало до 1925 г. С 1925 по 1961 г. город был Сталинградом. Затем его переименовали в Волгоград.