Аэропорт Волгограда официально переименовали в «Сталинград»

Разговоры о переименовании международного аэропорта Волгограда в «Сталинград» по названию города с 1925 по 1961 г. велись как минимум с 2014 г. Тогда Путин на встрече с ветеранами во французском Довиле говорил, что этот вопрос должны решить жители города на референдуме.