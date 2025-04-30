Аэропорт Волгограда официально переименовали в «Сталинград»
Международному аэропорту Волгограда «Гумрак» официально присвоено историческое наименование «Сталинград». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
29 апреля во время встречи с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым президент РФ Владимир Путин одобрил переименование городского аэропорта. Бочаров сказал, что с такой просьбой к главе государства обращались ветераны и участники спецоперации на Украине.
На следующий день Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического наименования «Сталинград». Решение было принято в целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Уточнялось, что присвоенное аэропорту нового названия не является составной частью установленного наименования географического объекта и не влечет за собой его изменения.
Разговоры о переименовании международного аэропорта Волгограда в «Сталинград» по названию города с 1925 по 1961 г. велись как минимум с 2014 г. Тогда Путин на встрече с ветеранами во французском Довиле говорил, что этот вопрос должны решить жители города на референдуме.