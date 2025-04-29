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Путин одобрил переименование аэропорта Волгограда в «Сталинград»

Ведомости

Президент России Владимир Путин одобрил переименование аэропорта Волгограда в «Сталинград». Решение было озвучено на встрече с главой Волгоградской области Андреем Бочаровым, передает Telegram-канал Кремля.

Губернатор региона рассказал о том, что ветераны и участники спецоперации на Украине обращаются к президенту с такой просьбой.

«Их слово для меня закон, так и сделаем», – сказал Путин. Он заявил, что по его возвращении в Москву будет подготовлен и подписан соответствующий указ.

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в «Сталинград» по названию города с 1925 по 1961 гг. ведутся как минимум с 2014 г. Тогда Путин на встрече с ветеранами во французском Довиле заявил, что этот вопрос должен быть решен жителями города на референдуме.

Как прошел визит Путина и Лукашенко в Волгоград
29 апреля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в рамках совместного визита в Волгоград посетили историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и почтили память павших в годы войны защитников города. Затем главы государств отправились на международный форум «Великое наследие – общее будущее», посвященный 80-летию Победы, где выступили на итоговом пленарном заседании. После мероприятия Путин&nbsp;провел отдельную&nbsp;встречу&nbsp;с белорусским коллегой.
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29 апреля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в рамках совместного визита в Волгоград посетили историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и почтили память павших в годы войны защитников города. Затем главы государств отправились на международный форум «Великое наследие – общее будущее», посвященный 80-летию Победы, где выступили на итоговом пленарном заседании. После мероприятия Путин провел отдельную встречу с белорусским коллегой. / Андрей Гордеев / Ведомости

В 2016 г. подобное предложение высказывали волгоградские ветераны в ходе рабочей встречи с губернатором региона.

Бочаров также рассказал, что по поручению главы государства все участники Великой Отечественной войны, проживающие на территории области, были наделены званием «Почетный гражданин».

29 апреля Путин прибыл в Волгоград, где встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры стран посетили комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Затем в здании администрации Волгоградской области президенты провели двустороннюю встречу. В ее ходе Путин и Лукашенко затронули текущие вопросы, а также обсудили промышленную кооперацию, в частности, совместную работу в авиастроении.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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