Путин одобрил переименование аэропорта Волгограда в «Сталинград»

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в «Сталинград» по названию города с 1925 по 1961 гг. ведутся как минимум с 2014 г. Тогда Путин на встрече с ветеранами во французском Довиле заявил, что этот вопрос должен быть решен жителями города на референдуме.