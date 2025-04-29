Путин одобрил переименование аэропорта Волгограда в «Сталинград»
Президент России Владимир Путин одобрил переименование аэропорта Волгограда в «Сталинград». Решение было озвучено на встрече с главой Волгоградской области Андреем Бочаровым, передает Telegram-канал Кремля.
Губернатор региона рассказал о том, что ветераны и участники спецоперации на Украине обращаются к президенту с такой просьбой.
«Их слово для меня закон, так и сделаем», – сказал Путин. Он заявил, что по его возвращении в Москву будет подготовлен и подписан соответствующий указ.
Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в «Сталинград» по названию города с 1925 по 1961 гг. ведутся как минимум с 2014 г. Тогда Путин на встрече с ветеранами во французском Довиле заявил, что этот вопрос должен быть решен жителями города на референдуме.
В 2016 г. подобное предложение высказывали волгоградские ветераны в ходе рабочей встречи с губернатором региона.
Бочаров также рассказал, что по поручению главы государства все участники Великой Отечественной войны, проживающие на территории области, были наделены званием «Почетный гражданин».
29 апреля Путин прибыл в Волгоград, где встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры стран посетили комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Затем в здании администрации Волгоградской области президенты провели двустороннюю встречу. В ее ходе Путин и Лукашенко затронули текущие вопросы, а также обсудили промышленную кооперацию, в частности, совместную работу в авиастроении.