Все участники ВОВ в Волгоградской области получили звание «Почетного гражданина»

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29 апреля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в рамках совместного визита в Волгоград посетили историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и почтили память павших в годы войны защитников города. Затем главы государств отправились на международный форум «Великое наследие – общее будущее», посвященный 80-летию Победы, где выступили на итоговом пленарном заседании. После мероприятия Путин провел отдельную встречу с белорусским коллегой. / Андрей Гордеев / Ведомости