Все участники ВОВ в Волгоградской области получили звание «Почетного гражданина»
Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Волгоградской области Андреем Бочаровым. Губернатор рассказал, что по поручению главы государства все участники Великой Отечественной войны, проживающие на территории области, были наделены званием «Почетный гражданин». Об этом сообщает Кремль.
Он отметил, что одной из основных задачи для властей региона является сохранение исторического наследия.
Бочаров также подчеркнул, что социально-экономическая ситуация в области стабильная. Социальные обязательства выполняются в полном объеме.
29 апреля Путин прибыл в Волгоград, где встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры стран посетили комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Они возложили венки в зале Воинской славы, где находится Вечный огонь. После этого Путин и Лукашенко возложили цветы к могиле маршала Советского Союза, командующего 62-й армией Василия Чуйкова.
Затем главы государств выступили на форуме «Великое наследие – общее будущее», организованном парламентским собранием Союза России и Белоруссии. В своем выступлении на форуме российский президент предложил создать совместную комиссию по исторической памяти.
В здании администрации Волгоградской области лидеры стран провели двустороннюю встречу. В ее ходе Путин и Лукашенко затронули текущие вопросы, а также обсудили промышленную кооперацию, в частности, совместную работу в авиастроении.