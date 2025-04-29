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Все участники ВОВ в Волгоградской области получили звание «Почетного гражданина»

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Волгоградской области Андреем Бочаровым. Губернатор рассказал, что по поручению главы государства все участники Великой Отечественной войны, проживающие на территории области, были наделены званием «Почетный гражданин». Об этом сообщает Кремль.

Он отметил, что одной из основных задачи для властей региона является сохранение исторического наследия.

Бочаров также подчеркнул, что социально-экономическая ситуация в области стабильная. Социальные обязательства выполняются в полном объеме.

Как прошел визит Путина и Лукашенко в Волгоград
29 апреля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в рамках совместного визита в Волгоград посетили историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и почтили память павших в годы войны защитников города. Затем главы государств отправились на международный форум «Великое наследие – общее будущее», посвященный 80-летию Победы, где выступили на итоговом пленарном заседании. После мероприятия Путин&nbsp;провел отдельную&nbsp;встречу&nbsp;с белорусским коллегой.
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29 апреля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в рамках совместного визита в Волгоград посетили историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и почтили память павших в годы войны защитников города. Затем главы государств отправились на международный форум «Великое наследие – общее будущее», посвященный 80-летию Победы, где выступили на итоговом пленарном заседании. После мероприятия Путин провел отдельную встречу с белорусским коллегой. / Андрей Гордеев / Ведомости

29 апреля Путин прибыл в Волгоград, где встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры стран посетили комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Они возложили венки в зале Воинской славы, где находится Вечный огонь. После этого Путин и Лукашенко возложили цветы к могиле маршала Советского Союза, командующего 62-й армией Василия Чуйкова.

Затем главы государств выступили на форуме «Великое наследие – общее будущее», организованном парламентским собранием Союза России и Белоруссии. В своем выступлении на форуме российский президент предложил создать совместную комиссию по исторической памяти.

В здании администрации Волгоградской области лидеры стран провели двустороннюю встречу. В ее ходе Путин и Лукашенко затронули текущие вопросы, а также обсудили промышленную кооперацию, в частности, совместную работу в авиастроении.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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