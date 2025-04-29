Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда наименования «Сталинград»
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому международному аэропорту Волгограда будет присвоено историческое наименование «Сталинград». Об этом сообщает Кремль.
В документе сказано, что такое решение было принято в целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Отмечается, что присвоенное аэропорту нового названия не является составной частью установленного наименования географического объекта, а также не влечет за собой его изменения.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
29 апреля в ходе встречи с главой Волгоградской области Андреем Бочаровым Путин одобрил переименование городского аэропорта. Тогда губернатор рассказал о том, что ветераны и участники спецоперации на Украине обращаются к президенту с такой просьбой .«Их слово для меня закон, так и сделаем», – заключил президент.
Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в «Сталинград» по названию города с 1925 по 1961 гг. велись как минимум с 2014 г. Тогда Путин на встрече с ветеранами во французском Довиле заявил, что этот вопрос должен быть решен жителями города на референдуме.