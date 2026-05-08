Дорожные знаки «Волгоград» поменяли на «Сталинград» ко Дню Победы

Дискуссия о возможном переименовании Волгограда продолжается несколько лет. В марте 2025 г. во время марафона «Знание. Первые» одна из курсанток поблагодарила президента РФ Владимира Путина за переименование аэропорта Волгограда в «Сталинград» и заявила, что аналогичное решение стоит принять и в отношении самого города. На это президент ответил, что такое решение должны принимать жители.