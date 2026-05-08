Дорожные знаки «Волгоград» поменяли на «Сталинград» ко Дню Победы
В Волгограде перед Днем Победы сменили дорожные указатели на основных въездах в город. Вместо названия «Волгоград» на знаках появилось «Сталинград», сообщили в городской администрации.
«Десятого мая дорожные службы произведут обратную замену», – отметили в мэрии.
Название «Сталинград» Волгограду возвращают девять раз в год по решению городской думы – в памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной.
Дискуссия о возможном переименовании Волгограда продолжается несколько лет. В марте 2025 г. во время марафона «Знание. Первые» одна из курсанток поблагодарила президента РФ Владимира Путина за переименование аэропорта Волгограда в «Сталинград» и заявила, что аналогичное решение стоит принять и в отношении самого города. На это президент ответил, что такое решение должны принимать жители.
Обсуждение возвращения исторического названия активно велось и перед 80-летием победы в Сталинградской битве в феврале 2023 г. Еще в 2022 г. был создан общественный совет по изучению мнения жителей по вопросу переименования.
Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в феврале 2023 г., против смены названия выступили 67% жителей региона. Поддержали переименование 26% опрошенных. Среди аргументов против чаще всего назывались возможные финансовые затраты, отсутствие необходимости в переименовании и мнение о том, что «не нужно жить прошлым». Сторонники идеи говорили, что название «Сталинград» связано с историей города и памятью о подвиге советского народа в годы войны.