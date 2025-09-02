«Эксмо» объявило дату старта продаж новой книги Пелевина
Новый роман писателя Виктора Пелевина получил название «A Sinistra». Он станет пятой книгой во вселенной Transhumanism inc. Об этом сообщило издательство «Эксмо» в своем Telegram-канале.
В «Эксмо» рассказали, что продажи романа стартуют 18 сентября в 20:25 мск в книжных магазинах и на маркетплейсах. Кроме того, книга будет доступна в аудио-формате и в электронной версии по подписке в «Яндекс.Книгах», а также в формате поштучной покупки книги – на «Литрес».
В латыни слово sinistra также означает «левая» (сторона) и исторически ассоциировалось с неблагоприятными предзнаменованиями (отсюда английское sinister – зловещий). С итальянского языка A Sinistra переводится как «слева» или «налево». В политическом контексте это выражение означает «левые» (левые политические силы, партии или идеологии).
В аннотации говорится, что произведение будет посвящено событиям, которые разворачиваются в бутике «Левый путь» – подразделении корпорации Transhumanism inc. Он предлагает своим обеспеченным клиентам черномагические трипы. Услуга не афишируется из-за возможных репутационных издержек, поскольку высокопоставленные лица не хотят, чтобы общественность узнала о том, что они общаются с демонами в симуляции.
«Можно ли погубить душу в симуляции, сохранив ее в реальности, и что является реальностью для души? Какой будет религия будущего и сможет ли AI создать ее? Возможна ли симуляция спасения и чем она отличается от спасения подлинного? Где искать Бога и надо ли это делать?» – обозначили в «Эксмо» главные вопросы, на которые ищут ответы герои нового романа Пелевина.
«Transhumanism Inc.» – серия романов Виктора Пелевина: Transhumanism Inc., «KGBT+», «Путешествие в Элевсин» и «Круть».
Сюжет цикла разворачивается в будущем, где богатые люди получают возможность отделить мозг от стареющего тела и обрести виртуальное бессмертие в специальном «баночном» измерении. В этом пространстве оказываются мировые лидеры, олигархи и архитекторы глобального порядка, однако доступ туда строго ограничен.