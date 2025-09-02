«Эксмо» объявило дату старта продаж новой книги Пелевина

«Можно ли погубить душу в симуляции, сохранив ее в реальности, и что является реальностью для души? Какой будет религия будущего и сможет ли AI создать ее? Возможна ли симуляция спасения и чем она отличается от спасения подлинного? Где искать Бога и надо ли это делать?» – обозначили в «Эксмо» главные вопросы, на которые ищут ответы герои нового романа Пелевина.