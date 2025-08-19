«Эксмо» анонсировало новую книгу Пелевина

«Эксмо» анонсировало новую книгу ПелевинаНазвание и сюжет пока не раскрывают
Писатель Виктор Пелевин закончил новый роман, его изданием займется «Эксмо». Это следует из сообщения на сайте издательства.
Название и сюжет новинки раскрывать не стали. Предзаказ на бумажную версию работы будет открыт в ближайшее время.
В «Эксмо» уточнили, что роман появится на полках книжных и на маркетплейсах до конца 2025 г., тогда же появятся и аудио и электронная версии в «Яндекс.Книгах» и на «Литрес».
«Ведомости» отмечали, что последние годы Пелевин выпускает романы каждую осень. Прошлый роман Пелевина «Круть» вышел в октябре 2024 г.
Гендиректор издательской группы «Эксмо» Евгений Капьев говорил в прошлом году, что продажи романа «Круть» Пелевина в бумажном формате с 3 октября по 31 октября составили 45 000 экземпляров. Это на 18% ниже, чем у романов «KGBT+» (вторая книга цикла; вышла 29 сентября 2022 г.) и «Путешествие в Элевсин» (третья книга; релиз – 29 сентября 2023 г.).