«Эксмо» анонсировало новую книгу Пелевина

Гендиректор издательской группы «Эксмо» Евгений Капьев говорил в прошлом году, что продажи романа «Круть» Пелевина в бумажном формате с 3 октября по 31 октября составили 45 000 экземпляров. Это на 18% ниже, чем у романов «KGBT+» (вторая книга цикла; вышла 29 сентября 2022 г.) и «Путешествие в Элевсин» (третья книга; релиз – 29 сентября 2023 г.).