Стартовые продажи новой книги «Круть» Пелевина оказались ниже других в цикле

Стартовые продажи новой книги «Круть» Пелевина оказались ниже других в циклеЧасть читателей и критиков устала от этой вселенной автора, предполагают эксперты
Продажи романа «Круть» Виктора Пелевина в бумажном формате с 3 октября (старт) по 31 октября составили 45 000 экземпляров (без учета подарочных тиражей), рассказал «Ведомостям» гендиректор издательской группы «Эксмо» Евгений Капьев. Это на 18% ниже, чем у романов «KGBT+» (вторая книга цикла; вышла 29 сентября 2022 г.) и «Путешествие в Элевсин» (третья книга; релиз – 29 сентября 2023 г.) за аналогичный период (29 дней с момента старта продаж): у обеих книг стартовые продажи достигли 55 000 экземпляров, следует из данных «Эксмо». А также на 4% ниже, чем у первого романа в серии – «Transhumanism Inc.» (релиз – 26 августа 2021 г.; 47 000 экземпляров), указано там же.
На сервисе «Литрес» (входит в одноименную группу компаний, которая является лидером российского рынка цифровых книг) фиксируют ту же тенденцию. Поштучные продажи текстовой и аудиоверсии романа «Круть» Пелевина на «Литресе» за тот же период составили около 10 800 экземпляров, говорит гендиректор ГК «Литрес» Сергей Анурьев. Самый успешный старт продаж в цикле писателя на сервисе был у книги «KGBT+» (около 24 000 экземпляров), на втором месте – «Transhumanism Inc.» (18 000), на третьем – «Путешествие в Элевсин» (15 000). При этом важно учитывать, что последние две книги цикла уже на старте были доступны не только в формате поштучной продажи, но и в экосистемной подписке [на сервисе «Яндекс книги»], добавил Анурьев.
«Круть» – четвертая часть цикла, действие которого разворачивается в далеком будущем. По сюжету серии корпорация Transhumanism Inc. разработала технологию почти вечной жизни. После смерти физического тела мозг помещается в банку, которая хранится под землей в безопасном бункере, и, пока проплачено хранение (а прайс посилен только очень обеспеченным людям), клиент пребывает в виртуальной реальности с возможностью влиять на мир реальный.
Главный герой романа «Круть» – корпоративный следователь службы безопасности корпорации Transhumanism Inc. Маркус Зоргенфрей. Его новое задание – спасти жителей планеты от нового воплощения «демона Ада», царя динозавров Ахилла, и не дать ему вернуть всех в мезозойскую эру. Воплотиться дьявол может только в теле настоящего воина, и Зоргенфрей знает, где искать кандидата в Антихристы – в тюремной колонии, затерянной в сибирских лесах.
Незначительное снижение продаж новой книги Пелевина в сравнении с другими романами его цикла, вероятно, связано с тем, что читатели, не знакомые с предыдущими книгами серии, порой опасаются, что не смогут полноценно погрузиться в сюжет нового романа и мир цикла, считает Капьев. Что, как отмечает он, в целом характерно для продаж серий.
Причиной снижения интереса к новой книге цикла, вероятно, стала усталость части читателей и критиков от этой вселенной Пелевина, предполагает главный редактор книжного медиа «Билли» Максим Мамлыга: «Кроме того, новый роман кажется несколько устарелым, а от Пелевина ждут именно актуальности и анализа нашей реальности».
Частично на продажи романа «Круть» могли повлиять рецензии литературных критиков, которые в этот раз были неоднозначны в своих оценках, думает автор Тelegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов.
Но сокращение продаж новой книги в сравнении с другими романами серии на старте – ситуативная история, интерес к творчеству Пелевина по-прежнему высок, уверен он: «Пелевин – один из писателей-флагманов российской книжной индустрии, чьи книги стабильно продаются тиражами в десятки и сотни тысяч экземпляров».