Стартовые продажи новой книги «Круть» Пелевина оказались ниже других в цикле

На сервисе «Литрес» (входит в одноименную группу компаний, которая является лидером российского рынка цифровых книг) фиксируют ту же тенденцию. Поштучные продажи текстовой и аудиоверсии романа «Круть» Пелевина на «Литресе» за тот же период составили около 10 800 экземпляров, говорит гендиректор ГК «Литрес» Сергей Анурьев. Самый успешный старт продаж в цикле писателя на сервисе был у книги «KGBT+» (около 24 000 экземпляров), на втором месте – «Transhumanism Inc.» (18 000), на третьем – «Путешествие в Элевсин» (15 000). При этом важно учитывать, что последние две книги цикла уже на старте были доступны не только в формате поштучной продажи, но и в экосистемной подписке [на сервисе «Яндекс книги»], добавил Анурьев.