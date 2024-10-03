«Круть»: дьявол и ветряные мельницы

«Круть»: дьявол и ветряные мельницыВ новом романе Виктор Пелевин продает ветер и угрожает апокалипсисом
Пелевин снова играет в шпионский экшн. «Джеймс Бонд» тот же, что в прошлогодней книге «Путешествие в Элевсин», – Маркус Зоргенфрей, оперативник службы безопасности корпорации Transhumanism Inc. Автор с пониманием относится к тем, кто не читал или забыл события прошлой книги, и милосердно почистил герою память. Маркусу не впервой – после выполнения очередного секретного задания ему всегда редактируют воспоминания. Так что оба, и Зоргенфрей, и читатель, заново открывают правила этого мира будущего, где Россию сменило Доброе государство, а элита обрела почти вечную жизнь, расставшись с бренным телом. Мозг помещается в капсулу (в просторечии – «банку»), которая веками хранится в подземном бункере-«колумбарии», пока не истечет проплаченный срок.
Физически пребывая в банке, богачи ведут активную жизнь в виртуальной реальности. Корпорация Transhumanism Inc. как раз следит за тем, чтобы никто не тревожил покой «мозга», а клиенту снились насыщенные цифровые сны. Маркуса подключают в случае самой серьезной угрозы – а сейчас ставки высоки как никогда. Есть основания считать, что вот-вот в новом воплощении явится сам Люцифер, полный решимости обустроить ад на Земле. В результате человечество, естественно, погибнет. К счастью, не все потеряно. Воплотиться дьявол может только в теле настоящего воина, и Маркус даже знает, где искать кандидата в Антихристы – в затерянной в сибирских лесах тюремной колонии.