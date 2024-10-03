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«Круть»: дьявол и ветряные мельницы

В новом романе Виктор Пелевин продает ветер и угрожает апокалипсисом
Николай Корнацкий , критик

Пелевин снова играет в шпионский экшн. «Джеймс Бонд» тот же, что в прошлогодней книге «Путешествие в Элевсин», – Маркус Зоргенфрей, оперативник службы безопасности корпорации Transhumanism Inc. Автор с пониманием относится к тем, кто не читал или забыл события прошлой книги, и милосердно почистил герою память. Маркусу не впервой – после выполнения очередного секретного задания ему всегда редактируют воспоминания. Так что оба, и Зоргенфрей, и читатель, заново открывают правила этого мира будущего, где Россию сменило Доброе государство, а элита обрела почти вечную жизнь, расставшись с бренным телом. Мозг помещается в капсулу (в просторечии – «банку»), которая веками хранится в подземном бункере-«колумбарии», пока не истечет проплаченный срок.

Физически пребывая в банке, богачи ведут активную жизнь в виртуальной реальности. Корпорация Transhumanism Inc. как раз следит за тем, чтобы никто не тревожил покой «мозга», а клиенту снились насыщенные цифровые сны. Маркуса подключают в случае самой серьезной угрозы – а сейчас ставки высоки как никогда. Есть основания считать, что вот-вот в новом воплощении явится сам Люцифер, полный решимости обустроить ад на Земле. В результате человечество, естественно, погибнет. К счастью, не все потеряно. Воплотиться дьявол может только в теле настоящего воина, и Маркус даже знает, где искать кандидата в Антихристы – в затерянной в сибирских лесах тюремной колонии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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