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Аналитики впервые назвали долю экосистем на рынке цифровых книг

Книжные сервисы «Яндекса» и МТС пока в совокупности занимают на нем менее 8%
Дмитрий Игнатьев
Мария Истомина
Freepik

Аналитическая компания J’son & Partners Consulting впервые провела исследование рынка цифровых книг в России. Ранее независимые эксперты этот рынок не оценивали. Согласно данным исследования J’son & Partners Consulting (есть в распоряжении «Ведомостей»), доля «Букмейт», который входит в экосистему «Яндекса», составила 5,5%. Сервис «Строки» (МТС) по итогам первого полного года работы занял лишь 2% рынка цифровых книг. Весь рынок в 2023 г., по оценке аналитиков J’son & Partners Consulting, достиг 14,2 млрд руб., 62,7% из которых составили продажи электронных (текстовых книг), 37,3% пришлись на аудиоверсии книг изданий.

«Яндекс» приобрел права на технологическую платформу и бренд «Букмейт» летом 2022 г. у ирландской компании Bookmate Limited (признана Минюстом иноагентом в России в октябре 2022 г.), а в свою экосистему включил этот книжный сервис в декабре 2022 г. Сервис «Строки» был запущен МТС в сентябре 2022 г. Тогда представитель МТС заявлял «Ведомостям», что у нового сервиса есть амбиция занять 30% рынка в ближайшие два года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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