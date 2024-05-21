Аналитики впервые назвали долю экосистем на рынке цифровых книг

«Яндекс» приобрел права на технологическую платформу и бренд «Букмейт» летом 2022 г. у ирландской компании Bookmate Limited (признана Минюстом иноагентом в России в октябре 2022 г.), а в свою экосистему включил этот книжный сервис в декабре 2022 г. Сервис «Строки» был запущен МТС в сентябре 2022 г. Тогда представитель МТС заявлял «Ведомостям», что у нового сервиса есть амбиция занять 30% рынка в ближайшие два года.