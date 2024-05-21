Аналитики впервые назвали долю экосистем на рынке цифровых книг

Аналитики впервые назвали долю экосистем на рынке цифровых книгКнижные сервисы «Яндекса» и МТС пока в совокупности занимают на нем менее 8%
Аналитическая компания J’son & Partners Consulting впервые провела исследование рынка цифровых книг в России. Ранее независимые эксперты этот рынок не оценивали. Согласно данным исследования J’son & Partners Consulting (есть в распоряжении «Ведомостей»), доля «Букмейт», который входит в экосистему «Яндекса», составила 5,5%. Сервис «Строки» (МТС) по итогам первого полного года работы занял лишь 2% рынка цифровых книг. Весь рынок в 2023 г., по оценке аналитиков J’son & Partners Consulting, достиг 14,2 млрд руб., 62,7% из которых составили продажи электронных (текстовых книг), 37,3% пришлись на аудиоверсии книг изданий.
«Яндекс» приобрел права на технологическую платформу и бренд «Букмейт» летом 2022 г. у ирландской компании Bookmate Limited (признана Минюстом иноагентом в России в октябре 2022 г.), а в свою экосистему включил этот книжный сервис в декабре 2022 г. Сервис «Строки» был запущен МТС в сентябре 2022 г. Тогда представитель МТС заявлял «Ведомостям», что у нового сервиса есть амбиция занять 30% рынка в ближайшие два года.