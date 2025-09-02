Хлоя Маль стала новым главным редактором американского Vogue

«Когда дело дошло до найма кого-то для редактирования американского Vogue, <...> я знала, что у меня есть один шанс сделать все правильно», – сказала Винтур членам команды. Это изменение позволит ей следить за ростом Vogue более глобально, в том числе – за развитием мероприятий, таких как Met Gala и Vogue World.