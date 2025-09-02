Хлоя Маль стала новым главным редактором американского VogueАнна Винтур продолжит работу в роли глобального редакционного директора
Хлоя Маль стала новым главным редактором американского Vogue, говорится в заявлении на сайте издания.
Маль присоединится к 10 действующим руководителям отдела редакционного контента Vogue по всему миру. При этом Анна Винтур, занимавшая должность главного редактора издания с 1988 г., сохранит за собой ключевые позиции в структуре Condé Nast. Она продолжит курировать все международные издания Vogue как глобальный директор по редакционной политике.
«Когда дело дошло до найма кого-то для редактирования американского Vogue, <...> я знала, что у меня есть один шанс сделать все правильно», – сказала Винтур членам команды. Это изменение позволит ей следить за ростом Vogue более глобально, в том числе – за развитием мероприятий, таких как Met Gala и Vogue World.
До назначения Маль два года занимала должность редактора сайта американского Vogue и была соведущей The Run-Through – еженедельного подкаста о моде и культуре. Она начала работать в журнале в 2011 г. редактором социальных сетей. Маль отвечала за светскую хронику и освещала широкий спектр тем.
«Хотя ей не чужд гламур красных дорожек, ее талант – это оригинальное мышление и упорный труд», – охарактеризовала Винтур нового главного редактора.
О том что Винтур покинет пост главы американского Vogue, стало известно 26 июня. Изменения в структуре отражают дальнейшее укрепление роли Винтур в глобальном управлении редакциями, писал The Business of Fashion. Новый руководитель американского Vogue будет подчиняться ей по той же модели, что действует в международных офисах. Внутри компании этот шаг воспринимается как сигнал к выстраиванию плана преемственности на случай ухода Винтур, слухи о котором циркулировали годами.