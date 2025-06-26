Анна Винтур уходит с поста главного редактора американского Vogue
Анна Винтур покидает пост главного редактора американского издания Vogue спустя 37 лет работы, сообщает The Business of Fashion. Вместо нее журнал возглавит новый руководитель отдела редакционного контента, который будет отвечать за повседневную редакционную деятельность.
При этом Винтур сохранит за собой ключевые позиции в структуре Condé Nast – она продолжит курировать все международные издания Vogue как глобальный директор по редакционной политике, а также останется главным специалистом по контенту медиахолдинга, за исключением журнала The New Yorker.
Изменения в структуре отражают дальнейшее укрепление роли Винтур в глобальном управлении редакциями. Новый руководитель американского Vogue будет подчиняться ей по той же модели, что действует в международных офисах. Внутри компании этот шаг воспринимается как сигнал к выстраиванию плана преемственности на случай ухода Винтур, слухи о котором циркулировали годами.
Анна Винтур возглавила американский Vogue в 1988 г. и превратилась в одну из самых влиятельных фигур в мире моды и поп-культуры. Она стала символом эпохи, а также инициатором превращения гала-вечера Met Gala в главное модное событие года.