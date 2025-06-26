Анна Винтур уходит с поста главного редактора американского Vogue

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В ночь на 6 мая в Нью-Йорке состоялся благотворительный бал Института костюма Met Gala, отличительной чертой которого является тематика, приуроченная к открытию главной fashion-выставки года Метрополитен-музея. В 2025 г. ее название звучит как Superfine: Tailoring Black Style («Безупречное: Черный стиль в портновском искусстве»), а дресс-код бала был обозначен как «Tailored for You» («Сшито для вас») и посвящен феномену «черного дендизма» – стилю темнокожих мужчин начала XVIII в. Главный редактор американского Vogue и распорядительница вечера Анна Винтур, выступающая куратором Met Gala с 1995 г., появилась на дорожке в серебряном платье Louis Vuitton. Рядом с ней на фото – сопредседатели бала американский актер Колман Доминго в кейпе от Valentino с украшениями Boucheron и автогонщик Льюис Хэмилтон (справа) в костюме Wales Bonner. / Anthony Behar / Reuters