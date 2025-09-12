Shaman выступит девятым на конкурсе «Интервидение»
По итогам жеребьевки певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) представит Россию на конкурсе «Интервидение» под девятым номером, передает корреспондент «Ведомостей».
«Я планировал [попасть] в первый десяток. Собственно говоря, так и получилось», – сказал Shaman журналистам.
США выступят под номером пять. Американский певец Брэндон Ховард не смог присутствовать, жеребьевку вместо него прошли ведущие Андрей Разыграев и Яна Чурикова.
Церемония жеребьевки участников международного конкурса прошла в Национальном центре «Россия». По ее результатам первым выступит представитель Кубы, вторым – Киргизии, а третьим – Китая. Заключающим в программе будет выступление Индии.
Международный песенный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 г. в Москве. Всего в мероприятии примут участие представители 23 стран. Государств – членов Евросоюза в этом списке нет.