Главная / Стиль жизни /

Shaman выступит девятым на конкурсе «Интервидение»

Ведомости

По итогам жеребьевки певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) представит Россию на конкурсе «Интервидение» под девятым номером, передает корреспондент «Ведомостей».

«Я планировал [попасть] в первый десяток. Собственно говоря, так и получилось», – сказал Shaman журналистам.

США выступят под номером пять. Американский певец Брэндон Ховард не смог присутствовать, жеребьевку вместо него прошли ведущие Андрей Разыграев и Яна Чурикова.

Индию на «Интервидении» представит кашмирский певец Раухан Малик

Стиль жизни / Культура

Церемония жеребьевки участников международного конкурса прошла в Национальном центре «Россия». По ее результатам первым выступит представитель Кубы, вторым – Киргизии, а третьим – Китая. Заключающим в программе будет выступление Индии.

Международный песенный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 г. в Москве. Всего в мероприятии примут участие представители 23 стран. Государств – членов Евросоюза в этом списке нет.

