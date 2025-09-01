Индию на «Интервидении» представит кашмирский певец Раухан Малик

Малик работает в жанрах фолк, рок и поп-направления, воплощая в своих песнях «истории и дух родного Кашмира». «Его творчество берет начало в самых глубинах кашмирской культуры и при этом находит отклик у слушателей по всему миру», – отметили в сообщении.