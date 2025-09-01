Индию на «Интервидении» представит кашмирский певец Раухан Малик
От Индии на «Интервидении» будет представлен кашмирский певец Раухан Малик. Об этом «Ведомостям» сообщили в представительстве конкурса песни.
Малик работает в жанрах фолк, рок и поп-направления, воплощая в своих песнях «истории и дух родного Кашмира». «Его творчество берет начало в самых глубинах кашмирской культуры и при этом находит отклик у слушателей по всему миру», – отметили в сообщении.
Начал сольное творчество в 2019 г. Тогда он выпустил композицию Raasta на лейбле Stalwart Music Factory, сооснователем которого он является. В своем творчестве Малик исследует культурную идентичность родного региона, придавая ей современное звучание.
Главный хит Малика о любви Ishq набрал более 360 млн прослушиваний на Spotify. Композиция создана в коллаборации с артистами Амиром Амиром и Фахимом Абдуллой. На том же стриминге у Малика 12,2 млн ежемесячных слушателей.
Международный песенный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 г. в Москве. Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов сообщал, что участие подтвердила 21 страна. Стран – членов ЕС в этом списке нет.
От России будет представлен Shaman (Ярослав Дронов) с песней «Прямо по сердцу». От США выступит американский певец и автор песен Брэндон Ховард, которого СМИ называют непризнанным сыном Майкла Джексона.