США на «Интервидении» представит Брэндон Ховард

Ховард был поклонником Майкла Джексона и «наполнил свои произведения узнаваемыми джексоновскими вибрациями, соединив со своей лирично-мелодичной манерой исполнения», следует из сообщения. Сам певец имеет внешние сходства с Джексоном, в связи с чем в СМИ неоднократно связывали их родство. Как отмечает «Известия», косвенным доказательством служит роман его матери Мики Ховард с Джексоном в начале 1980-х.