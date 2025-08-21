Газета
США на «Интервидении» представит Брэндон Ховард

Он является автором песен, удостоенных чартов Billboard
Максим Цуланов
B Howard / youtube
B Howard / youtube

Американский певец и автор песен Брэндон Ховард представит США на конкурсе песни «Интервидение». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

«Ховард в разные годы выпустил множество синглов, которые вошли в топ авторитетных чартов, в том числе в культовый Billboard 200. В 2010 г., сотрудничая с другими артистами, он выпустил гимн к чемпионату мира по футболу в ЮАР Ke Nako как дань уважения Нельсону Манделе», – говорится в сообщении.

Будущий артист родился 2 апреля 1981 г. в Лос-Анджелесе. Его бабушка Жозефина Ховард – вокалистка госпел-коллектива The Caravans: «Первой американской группы, чьи религиозные песни прозвучали на светском радио». Мать, Мики Ховард, – певица и автор песен, ее менеджером в 1980-х гг. был глава семьи Джексонов.

Как прошел запуск обратного отсчета до «Интервидения»

Стиль жизни / Культура

Ховард был поклонником Майкла Джексона и «наполнил свои произведения узнаваемыми джексоновскими вибрациями, соединив со своей лирично-мелодичной манерой исполнения», следует из сообщения. Сам певец имеет внешние сходства с Джексоном, в связи с чем в СМИ неоднократно связывали их родство. Как отмечает «Известия», косвенным доказательством служит роман его матери Мики Ховард с Джексоном в начале 1980-х.

Международный песенный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 г. в Москве. От России на нем выступит Shaman (Ярослав Дронов). Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов говорил, что свое участие подтвердила 21 страна. Стран – членов ЕС в этом списке нет.

