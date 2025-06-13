Как прошел запуск обратного отсчета до «Интервидения»Дима Билан нажал на кнопку, Валерия спела гимн России, а Шаман – о любви
12 июня, в День России, на Манежной площади в Москве торжественно запустили обратный отсчет до песенного конкурса «Интервидение» – до него остается 100 дней. Церемонию совместили с концертом: на сцене выступили Шаман и Валерия. Соревнование с таким названием проходило в странах соцблока в 1960-х и 1970-х гг. В этом году в «Интервидении» примут участие 20 стран, включая США.
Журналисты не сразу смогли попасть на церемонию. Сначала туда не пустили даже организатора, которая встретила представителей СМИ. «Работают кинологи», – пояснили полицейские. Зайти удалось спустя полчаса. На подходе к сцене послышалась песня Шамана (Ярослав Дронов). Неужели опоздали?.. Но это был только саундчек.
В руках зрителей мелькали многочисленные флаги – Казахстана, Китая, Саудовской Аравии, Индии, ЮАР, ОАЭ. И даже один звездно-полосатый.
«Единство, уважение, традиционные ценности – это то, что мы покажем всему миру», – объявил один из ведущих Андрей Разыграев в начале мероприятия. На сцену вышла певица Валерия в сопровождении хора многодетных семей Москвы – вместе они исполнили гимн России. Разыграев подчеркнул, что артистка – «образцовая многодетная мать».
И вот пришло время запуска обратного отсчета. Большую фиолетовую кнопку втроем нажали посол «Интервидения» (он же победитель «Евровидения») Дима Билан, начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, а также замминистра иностранных дел Александр Панкин. Билан вспомнил свою юность на Кавказе, первые выступления на региональных конкурсах. «Я абсолютно понимаю, насколько важно общаться со своими соседями. Уверен, “Интервидение” ждет большое будущее», – заявил он.
После кнопки на сцену вышел Шаман с песней Максима Фадеева «Прямо по сердцу», которую исполнит на конкурсе в сентябре. Главный патриотический певец последних лет сейчас поет о любви. Перед выступлением артист рассказал журналистам, что она и есть посыл номера. «Потому что любовь есть Бог, а Бог есть любовь», – пояснил он. Но аудитория упряма: после выступления Шамана зрители все же пропели «Я русский».
Решение о проведении «Интервидения» было принято вскоре после отстранения России от участия в «Евровидении» в 2022 г. Артисты на сцене протестовали против формулировки «аналог “Евровидения”». «Это у них есть аналог подобного мероприятия», – заявил рэпер Саша ST (Александр Степанов). А Шаман скаламбурил: «Зачем нам чье-то “видение”, когда у нас есть свое “Интервидение”».
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой пожелал зрителям смотреть на все происходящее «открытыми глазами и не вспоминать о других конкурсах». Он также отметил участие США в «Интервидении» и добавил, что сейчас между Москвой и Вашингтоном «идет определенный диалог». По его словам, в Штатах артисты интересуются большими музыкальными событиями, а «мы демонстрируем абсолютную открытость». «В отличие от западных стран, у нас нет никакой дискриминации», – подчеркнул он.
Сегодня же организаторы конкурса представили список стран, которые примут участие в «Интервидении». Всего их 20: Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Киргизия, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР, ОАЭ. От Запада пока только США, стран Евросоюза в списке нет. Финал состоится 20 сентября в подмосковном Live Arena.