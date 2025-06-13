Как прошел запуск обратного отсчета до «Интервидения»

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой пожелал зрителям смотреть на все происходящее «открытыми глазами и не вспоминать о других конкурсах». Он также отметил участие США в «Интервидении» и добавил, что сейчас между Москвой и Вашингтоном «идет определенный диалог». По его словам, в Штатах артисты интересуются большими музыкальными событиями, а «мы демонстрируем абсолютную открытость». «В отличие от западных стран, у нас нет никакой дискриминации», – подчеркнул он.