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20 стран примут участие в музыкальном конкурсе «Интервидение»

Ведомости

В международном музыкальном конкурсе «Интервидение» примут участие представители 20 стран, сообщили «Ведомостям» организаторы мероприятия.

Среди участников – Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР.

До «Интервидения» остается ровно 100 дней. Финал конкурса запланирован на 20 сентября.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении конкурса «Интервидение» в 2025 г. Мероприятие пройдет в Москве и направлено на «дальнейшее развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества». На организацию и проведение конкурса выделили 750 млн руб.

Россию на «Интервидении» представит певец Ярослав Дронов (Shaman). 19 мая он выразил благодарность россиянам за оказанное доверие и подчеркнул, что быть первым участником нового конкурса – большая честь. По его словам, впереди предстоит большая работа, особенно учитывая, что Россия станет принимающей стороной. Уже известно, что Shaman выступит на «Интервидении» с песней авторства Максима Фадеева «Прямо по сердцу».

«Первым быть трудно, но и я не из робких. Уверен, что мы вместе пройдем этот путь», – заявлял музыкант.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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