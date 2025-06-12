20 стран примут участие в музыкальном конкурсе «Интервидение»

Россию на «Интервидении» представит певец Ярослав Дронов (Shaman). 19 мая он выразил благодарность россиянам за оказанное доверие и подчеркнул, что быть первым участником нового конкурса – большая честь. По его словам, впереди предстоит большая работа, особенно учитывая, что Россия станет принимающей стороной. Уже известно, что Shaman выступит на «Интервидении» с песней авторства Максима Фадеева «Прямо по сердцу».