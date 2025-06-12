20 стран примут участие в музыкальном конкурсе «Интервидение»
В международном музыкальном конкурсе «Интервидение» примут участие представители 20 стран, сообщили «Ведомостям» организаторы мероприятия.
Среди участников – Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР.
До «Интервидения» остается ровно 100 дней. Финал конкурса запланирован на 20 сентября.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении конкурса «Интервидение» в 2025 г. Мероприятие пройдет в Москве и направлено на «дальнейшее развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества». На организацию и проведение конкурса выделили 750 млн руб.
Россию на «Интервидении» представит певец Ярослав Дронов (Shaman). 19 мая он выразил благодарность россиянам за оказанное доверие и подчеркнул, что быть первым участником нового конкурса – большая честь. По его словам, впереди предстоит большая работа, особенно учитывая, что Россия станет принимающей стороной. Уже известно, что Shaman выступит на «Интервидении» с песней авторства Максима Фадеева «Прямо по сердцу».
«Первым быть трудно, но и я не из робких. Уверен, что мы вместе пройдем этот путь», – заявлял музыкант.