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Shaman прокомментировал участие в Интервидении

Ведомости

Певец Ярослав Дронов (Shaman) поделился своими мыслями о предстоящем участии в международном конкурсе «Интервидение», который состоится 20 сентября в Москве. Видеообращение артиста опубликовано в Telegram-канале конкурса.

Он выразил благодарность россиянам за оказанное доверие и отметил, что быть первым на новом конкурсе – это большая честь. Особенно учитывая, что Россия станет принимающей стороной. По словам музыканта, впереди его ждет много работы.

«Первым быть трудно, но и я не из робких. Уверен, что мы вместе пройдем этот путь», – сказал певец.

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 г. музыкального конкурса «Интервидение». Мероприятие пройдет в Москве и направлено на «дальнейшее развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества». На организацию и проведение конкурса выделено 750 млн руб.

Ожидается, что в конкурсе примут участие представители около 25 стран, включая Китай, Бразилию, Азербайджан и Белоруссию. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщал, что обсуждается возможность участия артистов из США и европейских государств.

Швыдкой отмечал, что на «Интервидении» не будет песенного стандарта, построенного на определенном формате англоязычного телевидения. Это позволит представить национальные культуры и разные языки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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