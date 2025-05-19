Shaman прокомментировал участие в Интервидении
Певец Ярослав Дронов (Shaman) поделился своими мыслями о предстоящем участии в международном конкурсе «Интервидение», который состоится 20 сентября в Москве. Видеообращение артиста опубликовано в Telegram-канале конкурса.
Он выразил благодарность россиянам за оказанное доверие и отметил, что быть первым на новом конкурсе – это большая честь. Особенно учитывая, что Россия станет принимающей стороной. По словам музыканта, впереди его ждет много работы.
«Первым быть трудно, но и я не из робких. Уверен, что мы вместе пройдем этот путь», – сказал певец.
3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 г. музыкального конкурса «Интервидение». Мероприятие пройдет в Москве и направлено на «дальнейшее развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества». На организацию и проведение конкурса выделено 750 млн руб.
Ожидается, что в конкурсе примут участие представители около 25 стран, включая Китай, Бразилию, Азербайджан и Белоруссию. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщал, что обсуждается возможность участия артистов из США и европейских государств.
Швыдкой отмечал, что на «Интервидении» не будет песенного стандарта, построенного на определенном формате англоязычного телевидения. Это позволит представить национальные культуры и разные языки.