«Первый канал» подтвердил участие Shamanа в конкурсе «Интервидение»
Россию на музыкальном конкурсе «Интервидение» будет представлять певец Shaman (Ярослав Дронов). Об этом сообщили в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале».
В конкурсе примут участие около 25 стран, в том числе Китай, Бразилия, Азербайджан и Белоруссия. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщал, что сейчас обсуждается возможность участия в «Интервидении» представителей США и европейских стран.
3 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 г. музыкального конкурса «Интервидение». Мероприятие должно состояться в Москве и Московской области. Целью конкурса заявлено «дальнейшее развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества». На его подготовку и проведение выделили 750 млн руб.
В оргкомитет музыкального конкурса вошли министр культуры Ольга Любимова, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст и Швыдкой.