«Первый канал» подтвердил участие Shamanа в конкурсе «Интервидение»

В конкурсе примут участие около 25 стран, в том числе Китай, Бразилия, Азербайджан и Белоруссия. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщал, что сейчас обсуждается возможность участия в «Интервидении» представителей США и европейских стран.