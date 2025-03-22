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Shaman представит Россию на конкурсе «Интервидение»

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Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Россию представит певец Shaman (Ярослав Дронов)», – сказал собеседник агентства.

3 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 г. музыкального конкурса «Интервидение». Мероприятие должно состояться в Москве и Московской области. Целью конкурса заявлено «дальнейшее развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества». На его подготовку и проведение выделили 750 млн руб.

В оргкомитет музыкального конкурса вошли министр культуры Ольга Любимова, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. В «Интервидении» примут участие более 20 стран, в том числе Китай, Бразилия, Азербайджан и Белоруссия, сообщал Швыдкой. 

Европейский вещательный союз (EBU) отстранил РФ от участия в песенном конкурсе «Евровидение» в феврале 2022 г. после начала российской специальной военной операции на Украине. С предложением создать в стране музыкальный аналог «Евровидения» Любимова и Эрнст выступили в ноябре 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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