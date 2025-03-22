Shaman представит Россию на конкурсе «Интервидение»
Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Россию представит певец Shaman (Ярослав Дронов)», – сказал собеседник агентства.
3 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 г. музыкального конкурса «Интервидение». Мероприятие должно состояться в Москве и Московской области. Целью конкурса заявлено «дальнейшее развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества». На его подготовку и проведение выделили 750 млн руб.
В оргкомитет музыкального конкурса вошли министр культуры Ольга Любимова, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. В «Интервидении» примут участие более 20 стран, в том числе Китай, Бразилия, Азербайджан и Белоруссия, сообщал Швыдкой.
Европейский вещательный союз (EBU) отстранил РФ от участия в песенном конкурсе «Евровидение» в феврале 2022 г. после начала российской специальной военной операции на Украине. С предложением создать в стране музыкальный аналог «Евровидения» Любимова и Эрнст выступили в ноябре 2023 г.