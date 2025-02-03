Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Путин подписал указ о проведении «Интервидения»

Аналог «Евровидения» должен пройти в 2025 году в столице и Подмосковье
Екатерина Щербинина
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 г. международного музыкального конкурса «Интервидение». Мероприятие должно состояться в Москве и Московской области, следует из документа.

Согласно указу, целью конкурса является «дальнейшее развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества». Кабмин при участии столичного правительства и правительства Московской области должен заняться подготовкой и проведением конкурса. Оргкомитет «Интервидения» возглавит вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Путин также поручил создать наблюдательный совет, который будет утверждать концепцию мероприятия и его результаты, координировать информационное сопровождение конкурса «в целях популяризации многообразия культур» и принимать решения о направлениях развития «Интервидения» в последующие годы, в том числе в части международного сотрудничества. Возглавит наблюдательный совет первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Министру иностранных дел Сергею Лаврову поручено оказывать содействие в продвижении конкурса.

Европейский вещательный союз (EBU) отстранил РФ от участия в песенном конкурсе «Евровидение» в феврале 2022 г. после начала российской специальной военной операции на Украине. В своем решении союз выразил обеспокоенность, что участие артистов из РФ приведет к дискредитации конкурса.

С предложением создать в стране музыкальный аналог «Евровидения» под названием «Интервидение» выступили министр культуры России Ольга Любимова и генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст в ноябре 2023 г. Об этом они заявили в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума. В этом конкурсе не будет никаких политических ограничений и он станет «свободной трибуной», на которой все страны смогут представлять образцы своей популярной музыки, говорил Эрнст.

В июне 2024 г. спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал ТАСС, что в «Интервидении» согласились участвовать более десятка стран. Он также не исключил, что на конкурсе могут быть артисты из Европы. В сентябре прошлого года Швыдкой сообщил «Интерфаксу», что мероприятие пройдет осенью 2025 г., а участие в нем примут около 20 стран.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных