Путин подписал указ о проведении «Интервидения»Аналог «Евровидения» должен пройти в 2025 году в столице и Подмосковье
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 г. международного музыкального конкурса «Интервидение». Мероприятие должно состояться в Москве и Московской области, следует из документа.
Согласно указу, целью конкурса является «дальнейшее развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества». Кабмин при участии столичного правительства и правительства Московской области должен заняться подготовкой и проведением конкурса. Оргкомитет «Интервидения» возглавит вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Путин также поручил создать наблюдательный совет, который будет утверждать концепцию мероприятия и его результаты, координировать информационное сопровождение конкурса «в целях популяризации многообразия культур» и принимать решения о направлениях развития «Интервидения» в последующие годы, в том числе в части международного сотрудничества. Возглавит наблюдательный совет первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Министру иностранных дел Сергею Лаврову поручено оказывать содействие в продвижении конкурса.
Европейский вещательный союз (EBU) отстранил РФ от участия в песенном конкурсе «Евровидение» в феврале 2022 г. после начала российской специальной военной операции на Украине. В своем решении союз выразил обеспокоенность, что участие артистов из РФ приведет к дискредитации конкурса.
С предложением создать в стране музыкальный аналог «Евровидения» под названием «Интервидение» выступили министр культуры России Ольга Любимова и генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст в ноябре 2023 г. Об этом они заявили в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума. В этом конкурсе не будет никаких политических ограничений и он станет «свободной трибуной», на которой все страны смогут представлять образцы своей популярной музыки, говорил Эрнст.
В июне 2024 г. спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал ТАСС, что в «Интервидении» согласились участвовать более десятка стран. Он также не исключил, что на конкурсе могут быть артисты из Европы. В сентябре прошлого года Швыдкой сообщил «Интерфаксу», что мероприятие пройдет осенью 2025 г., а участие в нем примут около 20 стран.