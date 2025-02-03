Путин подписал указ о проведении «Интервидения»

В июне 2024 г. спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал ТАСС, что в «Интервидении» согласились участвовать более десятка стран. Он также не исключил, что на конкурсе могут быть артисты из Европы. В сентябре прошлого года Швыдкой сообщил «Интерфаксу», что мероприятие пройдет осенью 2025 г., а участие в нем примут около 20 стран.