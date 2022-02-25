Россию отстранили от участия в «Евровидении»
Европейский вещательный союз (EBU) отстранил Россию от участия в «Евровидении» в 2022 г., следует из публикации на сайте конкурса.
«Ни один российский артист не будет участвовать в песенном конкурсе "Евровидение" в этом году. Исполнительный совет EBU принял решение ранее сегодня согласно рекомендации руководящего органа конкурса "Евровидения", на основе правил мероприятия и ценностей EBU», — говорится в сообщении.
Свое решение Европейский вещательный союз объяснил обеспокоенностью, что российское участие приведет к дискредитации конкурса на фоне «беспрецедентного кризиса на Украине».
«Евровидение» в 2022 г. пройдет в итальянском Турине. Победителем конкурса в прошлом году стала группа Maneskin. Россия тогда заняла 9-е место, страну представляла певица Манижа Сангин.
21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ними, подразумевающие в том числе оказание военной помощи. 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» этой страны.