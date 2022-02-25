Польша и Чехия закроют воздушное пространство для российских самолетов

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса от геноцида и издевательств украинских властей. В Кремле пояснили, что целью операции является «демилитаризация и денацификация» Украины, об оккупации страны речь не идет. Минобороны ранее сообщило об установлении контроля над территорией Чернобыльской ГЭС, уничтожении военной инфраструктуры и вооружений ВСУ. В министерстве добавили, что около 150 украинских солдат сложили оружие и сдались, по окончании боевых действий их отпустят домой. После начала операции США, Великобритания, ЕС и другие страны ввели новые антироссийские санкции.