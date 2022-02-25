Польша и Чехия закроют воздушное пространство для российских самолетов
Правительство Польши приняло решение закрыть воздушное пространство для российских самолетов, сообщил представитель кабмина страны Петр Мюллер в Twitter. Решение вступит в силу в 02:00 мск. Аналогичные меры планирует принять кабмин Чехии.
Соответствующее решение в Польше было подготовлено по поручению премьер-министра Матеуша Моравецкого. «Я поручил подготовить постановление совета министров, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний», — сообщил премьер-министр.
Решение о закрытие воздушного пространства Чехии для российских самолетов будет принято сегодня. «Минтранс примет решение о закрытии воздушного пространства республики для некоторых российских авиакомпаний. Решение будет приниматься в сотрудничестве с Польшей», — заявил премьер-министр республики Петр Фиала (цитата по «РИА Новости»). Помимо этого Чехия приостановила выдачу россиянам виз и видов на жительство.
«Чехия приостанавливает выдачу гражданам Российской Федерации виз и разрешений на временное проживание. Исключения составят только те случаи, когда визы [и виды на жительство] необходимы по гуманитарным соображениям», — заявил он. Решение о прекращении выдачи виз россиянам также приняли в Латвии и Литве.
Ранее правительство Чехии приняло решение отозвать разрешение на деятельность у двух генконсульств России — в Карловых Варах и Брно. Помимо этого кабмин республики постановил временно прекратить деятельность двух чешских генконсульств на территории России — в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса от геноцида и издевательств украинских властей. В Кремле пояснили, что целью операции является «демилитаризация и денацификация» Украины, об оккупации страны речь не идет. Минобороны ранее сообщило об установлении контроля над территорией Чернобыльской ГЭС, уничтожении военной инфраструктуры и вооружений ВСУ. В министерстве добавили, что около 150 украинских солдат сложили оружие и сдались, по окончании боевых действий их отпустят домой. После начала операции США, Великобритания, ЕС и другие страны ввели новые антироссийские санкции.