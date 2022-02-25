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Польша и Чехия закроют воздушное пространство для российских самолетов

Ведомости

Правительство Польши приняло решение закрыть воздушное пространство для российских самолетов, сообщил представитель кабмина страны Петр Мюллер в Twitter. Решение вступит в силу в 02:00 мск. Аналогичные меры планирует принять кабмин Чехии. 

Соответствующее решение в Польше было подготовлено по поручению премьер-министра Матеуша Моравецкого. «Я поручил подготовить постановление совета министров, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний», — сообщил премьер-министр. 

Решение о закрытие воздушного пространства Чехии для российских самолетов будет принято сегодня. «Минтранс примет решение о закрытии воздушного пространства республики для некоторых российских авиакомпаний. Решение будет приниматься в сотрудничестве с Польшей», — заявил премьер-министр республики Петр Фиала (цитата по «РИА Новости»). Помимо этого Чехия приостановила выдачу россиянам виз и видов на жительство. 

«Чехия приостанавливает выдачу гражданам Российской Федерации виз и разрешений на временное проживание. Исключения составят только те случаи, когда визы [и виды на жительство] необходимы по гуманитарным соображениям», — заявил он. Решение о прекращении выдачи виз россиянам также приняли в Латвии и Литве.

Ранее правительство Чехии приняло решение отозвать разрешение на деятельность у двух генконсульств России — в Карловых Варах и Брно. Помимо этого кабмин республики постановил временно прекратить деятельность двух чешских генконсульств на территории России — в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. 

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса от геноцида и издевательств украинских властей. В Кремле пояснили, что целью операции является «демилитаризация и денацификация» Украины, об оккупации страны речь не идет. Минобороны ранее сообщило об установлении контроля над территорией Чернобыльской ГЭС, уничтожении военной инфраструктуры и вооружений ВСУ. В министерстве добавили, что около 150 украинских солдат сложили оружие и сдались, по окончании боевых действий их отпустят домой. После начала операции США, Великобритания, ЕС и другие страны ввели новые антироссийские санкции.

Ранее по теме: МИД России заявил о жестких ответных мерах на санкции Евросоюза

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных