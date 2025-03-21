Правительство выделило 750 000 000 рублей на проведение конкурса «Интервидение»

В конкурсе «Интервидение» примут участие более 20 стран, сообщал спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По версии Швыдкого, если в конкурсе участвуют Китай, Бразилия, Азербайджан, Белоруссия, то «очевидно, что у этого конкурса большие шансы на удачу». Он при этом добавил, что «не назвал кубинцев, не назвал еще ряд стран Латинской Америки, ряд африканских стран, в том числе ряд стран Ближнего Востока».