Правительство выделило 750 000 000 рублей на проведение конкурса «Интервидение»
Правительство России выделило 750 000 тыс. руб. на подготовку и проведение музыкального конкурса «Интервидение». Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Министерство иностранных дел обязано будет предоставить правительству отчет о реализации денежных средств до 1 февраля 2026 г.
3 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 г. музыкального конкурса «Интервидение». Мероприятие должно состояться в Москве и Московской области. Целью конкурса заявлено «дальнейшее развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества». Согласно указу президента, оргкомитет «Интервидения» возглавит вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
В конкурсе «Интервидение» примут участие более 20 стран, сообщал спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По версии Швыдкого, если в конкурсе участвуют Китай, Бразилия, Азербайджан, Белоруссия, то «очевидно, что у этого конкурса большие шансы на удачу». Он при этом добавил, что «не назвал кубинцев, не назвал еще ряд стран Латинской Америки, ряд африканских стран, в том числе ряд стран Ближнего Востока».
Европейский вещательный союз (EBU) отстранил РФ от участия в песенном конкурсе «Евровидение» в феврале 2022 г. после начала российской специальной военной операции на Украине. С предложением создать в стране музыкальный аналог «Евровидения» Любимова и Эрнст выступили в ноябре 2023 г.