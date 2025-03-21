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Правительство выделило 750 000 000 рублей на проведение конкурса «Интервидение»

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Правительство России выделило 750 000 тыс. руб. на подготовку и проведение музыкального конкурса «Интервидение». Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Министерство иностранных дел обязано будет предоставить правительству отчет о реализации денежных средств до 1 февраля 2026 г.

3 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 г. музыкального конкурса «Интервидение». Мероприятие должно состояться в Москве и Московской области. Целью конкурса заявлено «дальнейшее развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества». Согласно указу президента, оргкомитет «Интервидения» возглавит вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В конкурсе «Интервидение» примут участие более 20 стран, сообщал спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По версии Швыдкого, если в конкурсе участвуют Китай, Бразилия, Азербайджан, Белоруссия, то «очевидно, что у этого конкурса большие шансы на удачу». Он при этом добавил, что «не назвал кубинцев, не назвал еще ряд стран Латинской Америки, ряд африканских стран, в том числе ряд стран Ближнего Востока».

Европейский вещательный союз (EBU) отстранил РФ от участия в песенном конкурсе «Евровидение» в феврале 2022 г. после начала российской специальной военной операции на Украине. С предложением создать в стране музыкальный аналог «Евровидения» Любимова и Эрнст выступили в ноябре 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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